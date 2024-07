Cet intéressant smartphone milieu de gamme fait un pas de plus vers la commercialisation

Le nouveau Realme 13 Pro 5G a été certifié par la TENAA, signe d'un lancement imminent en Chine. L'appareil, dont le portrait robot devient peu à peu assez précis, devrait se dévoiler encore plus très prochainement.

C’est officiel de puis peu, le Realme 13 Pro 5G arrivera sur le marché chinois d’ici quelques semaines, suivi du marché indien et d’un lancement international par la suite. On apprend cette semaine que l’appareil a reçu sa certification TENAA, ce qui autorise Realme à le commercialiser en Chine. Cette information confirme définitivement l’arrivée prochaine de ce nouveau smartphone sur le plus grand marché du monde, et l’on connaît par la même occasion quelques détails de plus sur sa configuration.

Peu à peu se dresse ainsi le portrait robot d’une solide solution milieu de gamme, même si des zones d’ombre subsistent encore à ce stade. On ignore par exemple la référence précise du processeur qui le propulsera.

Realme 13 Pro 5G, ce que l’on sait et ce que l’on suppose

Si l’on s’en tient aux rumeurs et autres bribes d’informations parvenues jusqu’à nous ces dernières semaines, l’appareil devrait mesurer 161.3 x 73.9 x 8.2 mm pour 188 grammes. Sa certification TENAA nous apprend qu’il est compatible 5G et qu’il est désigné par la référence RMX3989. On estime par ailleurs qu’il arborera un écran Amoled de 6,7 pouces, 2,4K (2412 par 1080 pixels) légèrement incurvé, orné d’un orifice dédié au capteur selfie ; tandis que les premiers visuels partagés suggèrent la présence d’un module caméra arrière rond, abritant trois capteurs photos et un flash.

Sous le capot s’installerait un SoC à huit coeurs montant à 2,4 GHz, alimenté par une batterie de 5 050 mAh et couplé à 6, 8, 12 ou 16 Go en fonction de la configuration choisie à l’achat. Le stockage irait pour sa part de 128 Go à 1 To suivant le modèle choisi là encore.

Le volet photo regrouperait quant à lui un module principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx et une caméra macro de 2 Mpx. En façade, le capteur frontal offrirait 32 Mpx. Selon toute logique, le Realme 13 Pro 5G devrait enfin accueillir un lecteur d’empreintes logé directement sous l’écran, en complément d’un dispositif de reconnaissance faciale.

Plus d’informations sont attendues dans les prochaines semaines, lorsque l’appareil sera officiellement présenté en Chine.