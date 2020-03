Realme 6i lancé en France : des compromis pour faire baisser le prix

Le Realme 6i est lui aussi annoncé pour la France et fait quelques compromis sur la fiche technique pour faire baisser son prix.

Les Realme 6 et C3 ont été officialisés en France. Mais un troisième smartphone s’est invité à la fête : le Realme 6i qui compose avec quelques compromis pour faire baisser son prix. En ce sens, il est un peu à la croisée des deux autres produits.

Celui-ci ressemble donc beaucoup au Realme 6, mais diffère sur certains points importants. Tout d’abord, l’écran IPS LCD de 6,5 pouces du Realme 6i se contente d’une définition HD+ au lieu de Full HD+. La dalle n’est d’ailleurs pas percée, mais elle est frappée d’une encoche en forme de goutte d’eau.

Aussi, le quadruple module photo est toujours là, mais le capteur principal a une définition de 48 mégapixels au lieu de 64. Les trois autres capteurs restent les mêmes entre l’ultra grand-angle, le capteur de profondeur et celui avec l’objectif macro.

On note aussi la présence de’un Helio G80 sur le Realme 6i. Il s’agit d’un SoC un peu moins puissant que le G90T du Realme 6 classique. Enfin, sur la batterie, il est plus gâté. Le téléphone profite en effet d’un accumulateur de 5000 mAh contre 4300 mAh pour le modèle dont il s’inspire.

Le Realme 6i est livré avec un chargeur de 18 W.

Prix et disponibilité du Realme 6i en France

Le Realme 6i en France existera dans une unique version dotée de 4 Go de RAM et de 128 Go d’espace de stockage qui sera vendue au prix conseillé de 199,90 euros.

Ainsi, le Realme 6i fait le choix de faire plusieurs compromis pour amener le prix juste en dessous du palier des 200 euros.