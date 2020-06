Les Realme Watch et Realme Band arrivent en France à prix riquiqui

La montre Realme Watch et le bracelet Realme Band sont officiellement annoncés pour l'Europe et la France est concernée. Le gros avantage de ces produits ? Leur prix très bas.

La Realme Watch avait fait son petit effet au moment d’être annoncé par son constructeur. Avec son design librement inspiré de l’Apple Watch et son tout petit prix, cette montre connectée compte bien se vendre comme des petits pains. Si le produit vous intéresse, voici une bonne nouvelle : la Realme Watch débarque en Europe, et notamment en France.

La Realme Watch La Realme Watch vue de côté

Pour rappel, la montre profite d’un écran LCD TFT au format carré avec une diagonale de 1,4 pouce et une définition de 320 x 320 pixels. Bon point, la Realme Watch est certifiée IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière. À bord, on trouve un cardiofréquencemètre, un compteur de pas et un capteur pour mesurer le taux d’oxygène dans le sang. L’appareil propose aussi un suivi sur 14 activités physiques différentes (vélo, badminton, football…).

La Realme Watch peut être associée de manière simple à vos smartphones et prend en charge l’affichage des appels, des SMS et des messages d’applications. La realme Watch peut automatiquement déverrouiller votre téléphone à proximité, ce qui est pratique et rapide. La Realme Watch peut également contrôler à distance la musique de votre smartphone, vous pouvez facilement mettre en pause et écouter de la musique pendant que vous courez.

Côté batterie, on a droit à une capacité de 160 mAh pour tenir, d’après Realme, entre 7 et 9 jours.

Realme Band encore moins cher

Moins cher que la Realme Watch, le bracelet connecté Realme Band se lance également en Europe. Celui-ci est équipé d’un écran de 0,96 pouces qui affiche « jusqu’à 64 lettres ».

Le Realme Band en noir Le Realme Band en jaune

Pesant 20 grammes et « fabriqué en matériau polymère léger et respectueux de l’environnement », le Realme Band mesure lui aussi le rythme cardiaque, analyse la qualité du sommeil et rappelle à l’utilisateur de s’hydrater et de faire quelques exercices. 9 modes de sport sont ici pris en charge.

Prix et disponibilité des Realme Watch et Realme Band

Les « premières ventes » en Europe de la Realme Watch débutent le 29 juin 2020 à 54,99 euros. Même date pour le Realme Band avec un tarif affiché à 24,99 euros. Dans le même temps, la marque a aussi dévoilé les prix et disponibilité du Realme X3 SuperZoom en France.