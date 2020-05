Realme Watch : la marque lance sa première montre connectée… à prix cassé

Realme a annoncé le lancement de sa première montre connectée. Lancée en Inde à l'équivalent de 48 euros, elle arrivera en France au mois de juin.

Realme est une marque qui a beau n’avoir que deux ans d’existence, elle cherche bel et bien à attaquer tous les secteurs de la mobilité. Après les smartphones et les écouteurs Bluetooth, la filiale du groupe BBK Electronics (Oppo, OnePlus, Vivo), a annoncé ce lundi sa toute première montre connectée.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures montres connectées en 2020 ?

Logiquement baptisée Realme Watch, la montre ressemble à s’y méprendre à l’Apple Watch avec ses tranches très arrondies. Un choix de design qui n’est pas non plus sans rappeler celui de la Oppo Watch, présentée officiellement au mois de mars dernier.

Du côté des caractéristiques, la Realme Watch est équipée d’un écran LCD TFT de 1,4 pouce. Un choix de technologie d’affichage qui vise sans doute à réduire le coût de la montre, la plupart des modèles concurrents ayant opté pour de l’OLED avec un meilleur contraste. L’écran, de forme carrée avec des angles arrondis, permet d’afficher 320 x 320 pixels, pour une densité de 323 pixels par pouce. Concernant la luminosité maximale, Realme annonce que l’écran peut monter à 380 cd/m². Toujours concernant le design, on notera que la montre propose quatre bracelets en silicone : noir, bleu, rouge ou vert, et qu’elle est certifiée IP68 pour être utilisée en immersion à plus d’un mètre d’eau pendant une heure.

Le suivi de 14 activités sportives

Comme les montres Watch GT de Huawei, c’est véritablement sur le sport que la montre de Realme entend se démarquer. Elle embarque ainsi un capteur de rythme cardiaque capable de mesurer également le SpO2, c’est-à-dire le taux d’oxygène dans le sang. Elle propose également le suivi de 14 activités sportives, de la course en intérieur au tennis de table, en passant par le vélo en extérieur, le badminton, la marche ou le football.

Les autres fonctions classiques des montres connectées ne sont pas pour autant oubliées, puisque la Realme Watch va également permettre de contrôler la musique de son smartphone, tout comme l’appareil photo, ou rejeter des appels. Elle permet également de recevoir les notifications de son téléphone directement à son poignet. Du côté de l’autonomie, la montre de Realme profite d’une batterie de 160 mAh devant lui permettre, selon la marque, de tenir de sept à neuf jours.

Le plus intéressant concernant la Realme Watch demeure néanmoins son prix. En effet, la montre sera lancée en Inde le 5 juin au prix de 3999 roupies, soit 48 euros hors taxe. Selon nos informations, la montre sortira également en France au cours du mois de juin, à un tarif qui n’a cependant pas encore été dévoilé.