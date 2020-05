Realme X50 Pro 5G : le véritable « flagship killer » est disponible

La concurrence du segment premium n'a qu'à bien se tenir, car le Realme X50 Pro 5G arrive sous les 600 euros ! Vous souhaitez obtenir ce smartphone au meilleur prix ? Suivez le guide pour dénicher la meilleure offre du moment.

Alors que la plupart des constructeurs proposent leur smartphone haut de gamme de 2020 aux alentours de 1 000 euros, comme les récents Xiaomi Mi 10 Pro, OnePlus 8 Pro ou encore Oppo Find X2 Pro, Realme ne le voit évidemment pas de cet avis pour que son nouveau X50 Pro — compatible avec le réseau de demain — se fasse une place au milieu de tout ça.

Plus jeune que ses concurrents, le constructeur chinois âgé de 2 ans seulement décide de pratiquer une politique agressive sur les prix, plus ou moins similaire à celle de Xiaomi lors de son implémentation en France :

Notre vidéo

Caractéristiques

Le Realme X50 Pro 5G est un flagship killer par excellence, puisqu’il embarque presque tous les éléments d’un smartphone premium d’aujourd’hui, mais avec une facture divisée presque par 2.

On commence avec un design qui propose des finitions très soignées, notamment avec son joli dos en verre dépoli qui limite les traces de doigts ou encore avec son bel écran AMOLED borderless d’une diagonale de 6,44 pouces et qui affiche un taux de rafraîchissement à 90 Hz.

Il est évidemment propulsé par le SoC Qualcomm Snapdragon 865 épaulé par 6, 8 ou 12 Go de mémoire vive selon le modèle choisi. On se répète peut-être, mais il faut savoir que cette configuration est actuellement la plus puissante disponible dans la sphère Android. Rien ne lui fait défaut, même les jeux les plus gourmands.

On continue ensuite avec une solution photographique qui se compose de 4 capteurs (64 + 12 + 8 + 2 mégapixels) pour apprécier une grande polyvalence, en passant de l’ultra grand-angle jusqu’à zoom x5 hybride. Les clichés sont de bonnes qualités en règle générale, avec néanmoins quelques lacunes lors des sorties nocturnes. Même le module pour les selfies est correct. Ce dernier intègre 2 capteurs 32 + 8 mégapixels, ce qui induit également une plus grosse bulle dans l’écran…

Pour finir avec l’autonomie, le Realme X50 Pro 5G embarque une batterie de 4 200 mAh. Il est très bon en mode 60 Hz avec plus de 50 heures d’endurance pour 6 heures d’écran allumé lors de notre test, mais les pourcentages descendent bien plus rapidement en mode automatique ou 90 Hz. Son meilleur atout vient en revanche de son excellente charge rapide jusqu’à 65 W qui permet de passer de 10 à 100 % en moins de 30 minutes.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test complet du Realme X50 Pro 5G dans nos colonnes.

Où acheter ?

Le Realme X50 Pro 5G à partir de 599 euros pour le modèle 8/128 Go. Le prix monte ensuite à 669 euros pour la version 8/256 Go et jusqu’à 749 euros pour celle avec 12/256 Go.

Notez que le smartphone est livré avec des écouteurs Bluetooth Realme Buds pour toute commande effectuée avant le 31 mai prochain.

Les meilleurs prix

Pour des raisons de sécurité donc, nous vous recommandons toujours de passer par PayPal pour acheter des produits venant d’un autre pays. La plateforme facilite en effet le remboursement en cas de litige.