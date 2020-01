Elle ressemble vraiment à l’Apple Watch : Oppo dévoile le design de sa montre connectée

Le vice-président d'Oppo a dévoilé le design de la future montre connectée du constructeur. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'avec son écran aux bordures incurvées et son boîtier carré, elle fait vraiment penser aux Apple Watch.

Si Oppo présentera sans doute ses nouveaux Find X2 et Find X2 Pro le mois prochain, lors du Mobile World Congress, le constructeur chinois pourrait ne pas s’arrêter là. On sait en effet que la marque du groupe BBK Electronics travaille sur une montre connectée. Le design de celle-ci a finalement été partagé ce jeudi sur Weibo par son vice-président.

Brian Shen a en effet mis en ligne une image d’une montre connectée sur le réseau social chinois. « On utilise un design avec une surface et un écran flexible », précise par ailleurs le vice-président de la marque, responsable du marketing mondial d’Oppo.

Néanmoins, il est difficile de voir autre chose qu’une Apple Watch dans le design présenté par Oppo. On pourra certes noter l’absence de couronne et la présence de deux boutons sur la tranche, mais le format carré de la montre, son écran incurvé, l’aspect arrondi des tranches ou l’intégration des bracelets dans le boîtier rappellent tous furieusement le design de la montre connectée d’Apple.

Une annonce attendue pendant le Mobile World Congress

Comme pour se défendre d’une éventuelle accusation de copie, Brian Shen est allé plus loin dans une seconde publication sur Weibo. Il défend l’utilisation de l’écran rectangulaire, indiquant que c’est une alternative au format rond omniprésent sur le marché : « laissez-moi vous dire qu’actuellement, les montres connectées sont disponibles dans deux formats : rectangulaire ou carré (compte tenu des interactions et de l’efficacité de l’affichage, et pour maximiser l’espace des composants internes) ».

Pour l’heure, on ignore encore quelles seront les caractéristiques et fonctionnalités de la montre connectée d’Oppo. Le constructeur n’a annoncé aucune date de présentation officielle, mais il est fort probable qu’elle soit dévoilée en même temps que ses futurs smartphones, au Mobile World Congress 2020.