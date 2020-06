Realme X3 SuperZoom lancé en France : zoom x60 et écran 120 Hz à 500 euros

Le Realme X3 SuperZoom arrive officiellement en France au prix de 500 euros. Il propose, entre autres, un zoom allant jusqu'à un grossissement x60, un écran 120 Hz et un Snapdragon 855+.

Le Realme X3 SuperZoom a été officialisé il y a quelque temps en Europe. Toutefois, ce n’est qu’aujourd’hui que la France accueille, sur son marché, ce smartphone déployant plusieurs atouts pour séduire les utilisateurs sur un segment de prix qui reste attractif, même si ce n’est pas de l’entrée de gamme.

Pour aller plus loin

Smartphones Realme : comprendre la gamme pour choisir le meilleur

En effet, le téléphone se dote d’un zoom périscopique pouvant aller jusqu’à un grossissement x60 (numériquement) ainsi qu’un écran IPS LCD de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. À ces deux qualités très mises en avant par la marque, le Realme X3 SuperZoom ajoute aussi un Snapdragon 855+, une puce haut de gamme datant de fin 2019 dont les performances restent très intéressantes même en 2020.

Pour parler plus en détail de l’appareil photo, sachez que le Realme X3 SuperZoom s’équipe d’un capteur principal de 64 mégapixels accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels, d’un capteur avec objectif macro de 2 mégapixels et d’un téléobjectif x5 de 8 mégapixels capable, comme mentionné plus haut, d’aller jusqu’à un zoom x60.

En outre, il faut compter sur un capteur frontal de 32 mégapixels en façade associé à un ultra grand-angle de 8 mégapixels pour vos selfies, tandis que la batterie jouit d’une capacité de 4200 mAh et est associée à un chargeur de 30 W. Tirez une croix sur la prise jack 3,5 mm, mais vous pouvez compter sur un port USB-C UFS 3.0. Realme affirme par ailleurs que ce téléphone résiste à l’eau.

Prix et disponibilité du Realme X3 Super Zoom en France

Le Realme X3 SuperZoom est disponible en France à partir du 22 juin, en deux coloris : blanc et bleu. Vous le trouverez chez Fnac, Darty, LDLC, Rue du Commerce ou encore Cdiscount au prix conseillé de 499,90 euros dans une configuration de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.



au meilleur prix ? Où acheter le Realme X3 SuperZoom au meilleur prix ? Il n'y a pas d'offres pour le moment

Dans le même temps, la Realme Watch à petit prix a aussi été officialisée pour la France.

Les caractéristiques du Realme X3 SuperZoom