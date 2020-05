Realme X3 SuperZoom officialisé en Europe, la France doit attendre

Le Realme X3 SuperZoom a été officiellement présenté en Europe avec son SoC puissant (même s'il date de 2019) et son quadruple module photo proposant un zoom x60. Cependant, la France va devoir encore patienter avant de goûter à ce smartphone.

Le Realme X3 SuperZoom s’était déjà bien dévoilé avec des fuites bien renseignées hier, le voici maintenant officialisé dans plusieurs pays d’Europe, mais pas encore en France.

En effet, le téléphone vient d’être présenté au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie. L’occasion de confirmer sa fiche technique. le Realme X3 SuperZoom profite d’un écran de 6,6 pouces pouvant aller jusqu’à un taux de rafraîchissement de 120 Hz. À l’intérieur du téléphone, c’est un Snapdragon 855+ qui est aux manœuvres. Il s’agit là d’un SoC haut de gamme sorti à la fin de l’année 2019 et qui permet au smartphone profiter d’une grosse puissance sans voir son prix augmenter comme les appareils dotés d’un SD865 plus récent.

Côté photo, le quadruple module se présente comme suit :

capteur principal Samsung GW1 de 64 mégapixels (f/1,8) ;

ultra grand-angle de 8 mégapixels, 119 degrés (f/2,3) ;

téléobjectif x5 de 8 mégapixels (f/2,5) ;

capteur avec objectif macro pour mise au point à 4 cm de 2 mégapixels (f/2,4).

Il est d’ailleurs possible de filmer en 4K à 30 images par seconde et, argument phare de la marque sur ce modèle, de réaliser un zoom x60. En façade, le double appareil photo se compose d’un capteur principal de 32 mégapixels (f/2,5) soutenu par un ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,2) au champ de vison de 108 degrés.

La batterie de 4200 mAh se recharge via un bloc de 30 W. Le téléphone n’a pas de prise jack, mais il est annoncé comme étant résistant à l’eau par la marque.

Le Realme X3 SuperZoom bientôt en France ?

Le Realme X3 SuperZoom est annoncé au prix de 499 euros dans sa version dotée de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Il y a fort à parier que le téléphone débarque en France dans les semaines à venir pour un prix très similaire.