Realme X3 dévoilé : la marque promet d’avoir le meilleur fleuron 4G

Après le Realme X3 SuperZoom lancé en France, la marque décline son fleuron avec un modèle plus abordable nommé plus simplement : Realme X3.

Dans la désormais vaste gamme de smartphones Realme, les modèles X représentent le haut du panier. On connaissait déjà le X50 Pro, avec Snapdragon 865 et 5G, et le X3 SuperZoom avec son capteur 64 MP, voici désormais le plus simple Realme X3. Le téléphone a été officialisé en Inde pour le moment.

Bye bye le SuperZoom

La grande différence entre le Realme X3 SuperZoom et le Realme X3, est l’absence du zoom x60 sur ce dernier, comme le suggère le changement de nom. Toutefois ce n’est pas la seule différence entre les deux appareils. Le module photo a été globalement revu, et le Realme X3 propose moins de stockage et de RAM que son grand frère.

Voici la fiche technique complète du produit.

Écran 6,6 pouces IPS LCD 2400 x 1080 pixels à 120 Hz

SoC : Qualcomm Snapdragon 855+

6 ou 8 Go de RAM

128 Go de stockage

Module photo : 26 mm : 64 MP 1/1,72 pouce et ouverture f/1,8 51 mm : 12 MP et ouverture f/2,5 16 mm : 8 MP 1/4 pouce avec ouverture f/2,3 macro : 2MP avec ouverture f/2,4

Caméra en façade : 26 mm : 16 MP 1/3,06 pouce et ouverture f/2,0 16 mm : 8 MP 1/4 pouce avec ouverture f/2,2

Batterie de 4200 mAh

Lecteur d’empreinte sur la tranche

Charge rapide 30W

Android 10 avec Realme UI

163,8 x 75,8 x 8,9 mm

202 grammes

Realme promet de proposer avec ce smartphone le plus puissant des téléphones équipés du Snapdragon 855+ et veut une nouvelle fois miser sur un produit qui ne devrait pas avoir de grands défauts pour le prix auquel il est vendu. Avec ce SoC, le Realme X3 se contente d’une connectivité 4G. La marque n’hésite pas à promettre que son smartphone sera le meilleur fleuron 4G du marché.

Lancement en Inde sous les 350 dollars

En intégrant la puce haut de gamme de l’an dernier, Realme peut se permettre de faire baisser le prix de son smartphone et le rendre plus accessible. Il a été annoncé pour un lancement le 30 juin en Inde à partir de 25 000 roupies, soit 300 euros HT environ. Pour ce prix vous aurez le droit à la configuration avec 128 Go de stockage et 6 Go de RAM.