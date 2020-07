Realme va lancer les Buds Q, ses premiers écouteurs true wireless en France

Déjà lancés en Inde, les Buds Q de Realme débarquent en France. La marque chinoise a officialisé l’arrivée de ses premiers écouteurs true wireless dans l'Hexagone pour le 11 août, à un prix qui devrait être particulièrement agressif.

Le marché des écouteurs sans fil se densifie de semaine en semaine, en grande partie avec l’arrivée des marques de smartphone sur ce segment. Après Apple, Samsung, Google ou encore OnePlus, Realme a décidé de partir à l’assaut de l’Europe avec ses premiers écouteurs True Wireless.

Les Buds Q seront ainsi lancés le 11 août prochain en France aux côtés du smartphone Realme X50 5G. Realme se targue d’avoir su attirer dans ses filets le directeur artistique José Lévy, qui œuvra longtemps au sein de la maison Hermès en tant que designer. C’est à lui que l’on doit ces écouteurs à la forme somme toute assez classique, « inspirée de la nature ».

Les écouteurs boutons affichent une conception ergonomique qui s’adapte à votre oreille, un grand confort et une qualité sonore supérieure grâce à un large driver de 10 nm qui propose des basses dynamiques et des médiums plus modérés pour mettre les voix en avant. Les Buds Q comptent sur leur connexion Bluetooth 5.0 ainsi que sur la puce R1Q pour profiter d’une latence très faible de 119 ms. Cela devrait notamment séduire les adeptes du jeu mobile qui aiment s’immerger totalement dans leur partie.

Un prix agressif à prévoir

Chaque écouteur est doté d’une batterie interne de 40 mAh et ils sont rangés dans un boîtier de recharge (400 mAh) tout en rondeur qui tient au creux de la main. Realme annonce 20 heures d’autonomie et 3 heures pour des appels ou 4,5 heures en écoute musicale continue, et des contrôles tactiles intelligents pour prendre les appels comme gérer sa musique.

Avec ces écouteurs, le fabricant entend asseoir sa position préférentielle auprès des plus jeunes utilisateurs en misant sur un aspect « mode et avant-gardiste » de ses produits alliés à de la technologie. Mais c’est surtout le prix possible des Buds Q qui pourraient faire la différence. Vendus à 1 999 roupies en Inde (environ 23 euros HT), il faudrait s’attendre à un prix autour des 50 euros en France. Les Buds Q y sont vendus en jaune, noir et blanc. Mais la France ne semble destinée à ne recevoir que le modèle noir.