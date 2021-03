Realme GT Neo : un smartphone orienté gaming qui fait le choix du MediaTek Dimensity 1200

Realme vient d'annoncer un nouveau smartphone Android pour le marché chinois, il s'agit du Realme GT Neo. Il fait suite au GT classique avec cette fois-ci une puce MediaTek Dimensity 1200.

Après le Realme GT, Realme a officialisé le GT Neo. L’occasion de découvrir quelques promesses de ce smartphone, si jamais il est officialisé en dehors des frontières chinoises.

Realme GT Neo : place au MediaTek Dimensity 1200

C’est simple : à la place du Snapdragon 888 du GT, le GT Neo intègre une option MediaTek haut de gamme. Il s’agit plus précisément du Dimensity 1200. Pour ce SoC, MediaTek a repris peu ou prou la même configuration de cœurs que Qualcomm, avec la présence d’un cœur très hautes performances A78 cadencé à 3,0 GHz, complété de trois cœurs hautes performances A78 limités cette fois à 2,6 GHz. On retrouve enfin quatre cœurs A55 à 2,0 GHz, économes en énergie et dédiés aux tâches moins demandeuses en puissance.

Pour le reste de la fiche technique, le GT Neo est du haut de gamme : l’écran AMOLED fait 6,434 pouces de diagonale en définition Full HD+ avec un taux de rafraichissement qui monte à 120 Hz. On peut le configurer avec 12 Go de mémoire RAM et 256 Go de stockage (UFS 3.1). Le design diffère un peu du GT avec un dos mat accompagné d’un reflet holographique. La puce MediaTek permet également de profiter du Wi-Fi 6 et de la charge 50 Watts, contre 65 Watts pour le Realme GT classique.

En photographie, il y a trois caméras à l’arrière dont la principale utilise un capteur 64 mégapixels conçu (Sony IMX682). Realme a choisi de l’accompagner par une caméra ultra grand-angle et une caméra macro.

Il y a trois configurations prévues, dont la première est environ à 230 euros HT en Chine (6 + 128 Go). Comme nous le disions plus haut, nous attendons les annonces en Europe de Realme pour savoir si ce modèle sera commercialisé.