Le Renault Grand Kangoo électrique dévoilé à l’IAA Mobility : une alternative aux SUV électriques

Le nouveau Grand Kangoo électrique de Renault a fait une apparition à l'IAA Mobility. Tandis que le Scénic E-Tech electric attirait tous les flashs, ce monospace silencieux a été dévoilé.

L’IAA Mobility à Munich a été le théâtre de révélations majeures pour l’industrie automobile. Si le Scénic E-Tech electric a capturé de nombreux regards, le Renault Grand Kangoo, lui, s’est discrètement positionné comme une alternative intrigante dans le secteur des monospaces.

Une taille et une flexibilité impressionnantes

Le Renault Grand Kangoo porte bien son nom. Avec ses 4,91 m de long, il promet d’offrir aux utilisateurs un espace considérable. Il peut se targuer d’avoir une capacité de chargement record de 3 750 litres lorsque les sièges des deuxième et troisième rangs sont retirés. Ce n’est pas tout : repliez le siège du passager avant en mode tablette, et vous obtenez une longueur de chargement impressionnante de 3,11 m.

Sièges rabaissés Sièges levés

Il convient également de noter que ce Kangoo électrique peut accueillir jusqu’à sept passagers. Et même avec tous les sièges en place, le stockage n’est pas négligé, offrant près de 500 litres de capacité. La grande flexibilité est l’un de ses atouts majeurs : les sièges du second rang ne sont pas seulement coulissants, ils sont également repliables et amovibles. Une telle adaptabilité le place comme une réponse aux besoins des grandes familles ou des professionnels nécessitant un véhicule spacieux.

Face à lui, quelques rivaux se démarquent comme les modèles de Citroën (Berlingo et Space Tourer), Peugeot (Rifter et Traveller), mais aussi et surtout, l’ID Buzz de Volkswagen (en empattement long).

Les grosses limitations de la version E-Tech

Malheureusement, le Grand Kangoo électrique n’est pas exempt de quelques compromis. Cette version E-Tech partage la même capacité de batterie et le même moteur que la version courte du modèle.

Cela signifie que malgré sa taille imposante, le Nouveau Grand Kangoo E-Tech electric est équipé d’un moteur de 90 kW (120 ch) avec 245 Nm de couple. Bien que Renault ait introduit un mode Eco pour optimiser l’autonomie en limitant la puissance à 56 kW et la vitesse maximale à 110 km/h, la capacité de la batterie reste à 45 kWh, garantissant seulement 265 km d’autonomie selon le cycle WLTP. Heureusement, avec un chargeur de 22 kW AC et 80 kW DC de série, il est possible de récupérer 170 km en seulement 27 minutes.

Pour ceux qui sont séduits par cette nouvelle proposition de Renault, ils devront faire preuve d’un peu de patience. Les commandes seront accessibles à la fin de cette année, et les livraisons sont prévues pour le début de 2024.

Il est regrettable de constater que l’offre en matière de monospaces électriques reste si limitée, surtout lorsque l’on prend en compte la diversité des besoins qu’ils pourraient satisfaire. Ces véhicules, grâce à leur modularité et leur capacité d’accueil, sont adaptés tant aux grandes familles qu’aux professionnels à la recherche d’espace pour leur activité. Ils offrent une réponse pertinente à ceux qui souhaitent allier confort, espace et mobilité verte.

