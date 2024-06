Vélo cargo : impossible de ne pas trouver pédale à son pied avec ces 9 modèles Riese & Müller

Choisir un vélo cargo demande du temps. Et pour cause, ce sont de grands gabarits qui demandent un investissement conséquent. Pour ne pas se rater, voici 9 modèles de la grande marque Riese & Müller. Vous trouverez forcément le vélo qu'il vous faut dans cette sélection.

Qu’elles soient professionnelles ou personnelles, il existe des tas de raisons d’opter pour un vélo cargo. Il faut dire que ces cycles, de plus en plus répandus sur les routes de France et de Navarre, représentent aujourd’hui une alternative viable aux voitures. À tel point que de nombreux Français, séduits par ses avantages, ont déjà franchi le pas, ou envisagent de le faire prochainement. Mais comment bien choisir son vélo cargo ? On ne trimballe pas ses mômes comme on trimballe ses courses.

C’est cette réflexion qui va déterminer le choix d’éléments cruciaux, comme le type de vélo cargo choisi, sa capacité de transport, sa motorisation, ou bien son format. Et c’est là qu’intervient un constructeur comme Riese & Müller. Reconnue pour la qualité de modèles, la firme allemande propose une offre aussi claire que diversifiée en matière de vélos cargos. À tel point que vous y trouverez sans aucun doute LE modèle qui répond à tous vos critères.

Longtails ou biporteurs : quels sont les différents types de vélos cargo ?

Mais c’est quoi exactement un vélo cargo ? Si l’on reprend la définition classique du terme, il désigne généralement un véhicule à deux ou trois roues, inspiré par la bicyclette, et conçu pour le transport de charges importantes (par rapport à un vélo traditionnel).

Classiquement, les vélos cargos se divisent en deux catégories. D’un côté, les triporteurs, des vélos à trois roues (dont souvent deux à l’avant), qui accueillent une large plateforme de chargement. S’ils proposent la capacité de transport la plus importante, ils sont aussi les plus imposants.

De l’autre côté du spectre, on trouve les biporteurs, des vélos qui conservent la configuration d’une bicyclette classique avec l’ajout d’une plateforme entre le guidon et la roue avant. Il s’agit sans doute du type de vélo cargo le plus répandu à l’heure actuelle en raison de l’excellent compromis offert entre maniabilité, sécurité et capacité de chargement.

Il existe aussi une variante au biporteur classique. Nommés longtail (longue queue) ou vélo rallongé, ces biporteurs possèdent une petite plateforme située cette fois-ci à l’arrière du vélo. Plus proches de la structure d’un vélo classique, souvent moins encombrant, leur capacité de transport est aussi plus faible.

Volume de stockage, motorisation, législation : que dois-je regarder avant d’acheter un vélo cargo ?

Comment bien choisir son vélo cargo ? La question est loin d’être aisée au regard des nombreux modèles présents sur le marché. Pour trouver le modèle le plus adapté à votre besoin, il existe quelques critères à regarder avec attention :

le type de vélo cargo : que choisir entre biporteur classique et longtail ? Le premier est sans doute le plus adapté aux transports de marchandises grâce à sa capacité de stockage et sa maniabilité. Pour le transport de marmots, biporteurs et longtails font jeu égal, et il s’agira plus de savoir si vous souhaitez pouvoir jeter un œil sur ces derniers, ou préférez les avoir dans le dos. La question du confort d’utilisation est aussi loin d’être négligeable au moment du choix du modèle : tout le monde n’est pas forcément à l’aise avec le fait d’avoir une charge importante positionnée sur l’avant du vélo ;

que choisir entre biporteur classique et longtail ? Le premier est sans doute le plus adapté aux transports de marchandises grâce à sa capacité de stockage et sa maniabilité. Pour le transport de marmots, biporteurs et longtails font jeu égal, et il s’agira plus de savoir si vous souhaitez pouvoir jeter un œil sur ces derniers, ou préférez les avoir dans le dos. La question du confort d’utilisation est aussi loin d’être négligeable au moment du choix du modèle : tout le monde n’est pas forcément à l’aise avec le fait d’avoir une charge importante positionnée sur l’avant du vélo ; la forme et la taille du cadre : cela peut paraître trivial, mais la forme du cadre, et sa taille, a un rôle à jouer dans le choix d’un vélo. Un enjambement bas permet par exemple de monter et de descendre plus facilement du vélo. Ce critère dépend beaucoup de votre morphologie ;

cela peut paraître trivial, mais la forme du cadre, et sa taille, a un rôle à jouer dans le choix d’un vélo. Un enjambement bas permet par exemple de monter et de descendre plus facilement du vélo. Ce critère dépend beaucoup de votre morphologie ; le volume de stockage : si l’on fait le choix d’un vélo cargo, c’est pour transporter des choses. Mieux vaut donc choisir un vélo avec un volume adapté à l’usage que l’on souhaite en faire. Au-delà de la plateforme, il peut aussi être intéressant de vérifier s’il est possible d’ajouter des espaces de stockages supplémentaires sur le vélo (comme des sacoches par exemple) ;

si l’on fait le choix d’un vélo cargo, c’est pour transporter des choses. Mieux vaut donc choisir un vélo avec un volume adapté à l’usage que l’on souhaite en faire. Au-delà de la plateforme, il peut aussi être intéressant de vérifier s’il est possible d’ajouter des espaces de stockages supplémentaires sur le vélo (comme des sacoches par exemple) ; l’environnement où vous allez évoluer : rouler en ville ou à la campagne, ce n’est pas pareil. Si cela peut sonner comme une évidence, il s’agit pourtant d’un point à ne pas négliger au moment du choix de votre futur vélo cargo. Si votre activité vous amène à parcourir la rase campagne, mieux vaut par exemple opter pour un vélo doté de suspension qui ne fait qu’une bouchée des aspérités du terrain. Si vous évoluez en ville, il faudra aussi prendre en compte la question du stationnement : vous ne pourrez pas forcément garer votre vélo ou bon vous semble, surtout si vous optez pour un biporteur volumineux ;

rouler en ville ou à la campagne, ce n’est pas pareil. Si cela peut sonner comme une évidence, il s’agit pourtant d’un point à ne pas négliger au moment du choix de votre futur vélo cargo. Si votre activité vous amène à parcourir la rase campagne, mieux vaut par exemple opter pour un vélo doté de suspension qui ne fait qu’une bouchée des aspérités du terrain. Si vous évoluez en ville, il faudra aussi prendre en compte la question du stationnement : vous ne pourrez pas forcément garer votre vélo ou bon vous semble, surtout si vous optez pour un biporteur volumineux ; la motorisation et l’autonomie : comme tout bon vélo électrique qui se respecte, ces deux éléments ont un rôle important à jouer dans votre usage, surtout s’il est quotidien. Si vous comptez utiliser votre vélo cargo dans un but professionnel, opter pour un moteur puissant et une batterie dotée d’une bonne autonomie est crucial ;

comme tout bon vélo électrique qui se respecte, ces deux éléments ont un rôle important à jouer dans votre usage, surtout s’il est quotidien. Si vous comptez utiliser votre vélo cargo dans un but professionnel, opter pour un moteur puissant et une batterie dotée d’une bonne autonomie est crucial ; la législation : si vous comptez utiliser votre vélo cargo pour transporter vos enfants, il vous faut impérativement un modèle qui respecte la réglementation en vigueur. La plupart des constructeurs proposent heureusement tout ce qu’il faut pour que la plateforme soit mise en conformité pour le transport d’enfants.

Quel vélo cargo Riese & Müller est le plus adapté à mon usage ?

Fondé en 1993, et spécialisé dans le vélo électrique depuis 2008, Riese & Müller se positionne aujourd’hui comme un acteur incontournable sur le marché des vélos cargos. La raison ? Une qualité de fabrication, de finition et un choix de matériaux premium qui assure aux acquéreurs de cycles de la marque une expérience de qualité en toute circonstance. Autre point fort du constructeur, sa vision qui met l’accent sur l’éthique et la durabilité. Le choix des matériaux (chaîne d’approvisionnement, aluminium recyclé), la gestion des déchets, l’autonomie énergétique : tout est mis en place pour réduire l’impact de l’entreprise sur l’environnement.

L’autre très gros avantage de Riese & Müller réside dans la variété de son catalogue. Le constructeur a adopté une approche établie sur les usages et les profils de ses utilisateurs. Il propose d’ailleurs un petit outil simple à utiliser qui vous permettra de découvrir quel modèle est le plus adapté à vos besoins et envies.

Carrie : le cargo compact et modulable

C’est la nouveauté de Riese & Müller, un biporteur doté d’un faible encombrement (2,09 m de long) avec un faible empattement, mais qui peut être équipé, en option, d’un espace de stockage confortable en plus d’être modulable : la Flex Box. Maniable, parfaitement adapté à la ville, il est parfait pour les petites familles ou les professionnels.

Packster2 70 : le cargo familial par excellence

Doté d’une grosse capacité (403 litres) et d’une box de chargement haute et englobante, ce biporteur est pensé pour le transport des enfants (jusqu’à 3, c’est dire). Ceintures 5 points, renforts latéraux, banquette inclinable en font un cargo sécurisé et maniable, quelle que soit la charge. Doté d’une suspension avant de série, il peut aussi être équipé d’une suspension intégrale « Control Technology » pour augmenter le confort de l’utilisateur. À noter que la génération précédente (Packster 70), qui ne dispose pas de la dernière génération de composants Bosch Smart System comme les modèles actuels de la marque, est actuellement disponible à prix réduit.

Multicharger2, Multicharger2 Mixte et Multitinker : des longtails qui misent sur la polyvalence

Véritable best-seller de la marque, le Multicharger 2 (y compris dans sa version mixte) est un longtail qui a tout pour plaire. Simple à prendre en main et à piloter, doté d’un faible encombrement, il est aussi à l’aise en ville qu’à la campagne, ce qui en fait un partenaire parfait pour la semaine comme le weekend.

Plus compact et offrant un enjambement très bas qui lui permet d’être utilisé par les grands (jusqu’à 1,95 m) comme les petits (à partir de 1,50 m), le Multitinker se destine plus à un environnement urbain. Stable, ce longtail mise sur la sécurité et le confort d’utilisation. Ces trois modèles sont parfaits pour les familles avec un ou deux enfants.

Load 60 et Load 75 : un transporteur qui passe partout

Agilité et polyvalence sont les maîtres mots de la gamme Load. Ces biporteurs entièrement suspendus grâce au système Control-Technology conçu par Riese & Müller sont aussi à l’aise sur l’asphalte que sur les chemins. Conçu autant pour les professionnels que les particuliers grâce à sa charge pouvant grimper jusqu’à 295 litres (pour le Load 75) ou trois petits enfants, il peut aussi être équipé d’un système ABS pour assurer une conduite aussi douce que sécurisée.

Transporter2 65 : un cargo familial et accessible

Vous cherchez à vous lancer dans l’aventure du vélo cargo pour transporter votre petite famille au quotidien ? Le Transporter2 65 est sans doute le modèle idéal. Simple d’accès, maniable, il bénéficie d’un espace de stockage suffisant pour accueillir un ou deux enfants. Il dispose même d’une porte pour faciliter la montée sur la plateforme. Quant aux amis des animaux, ils seront ravis d’apprendre que ce modèle dispose d’un « kit chien » pour emmener son animal de compagnie en promenade.

Transporter2 85 : l’arme secrète des professionnels

Avec ce modèle, Riese & Müller s’adresse tout particulièrement aux professionnels (logistique, artisans) en proposant un biporteur doté d’un vaste espace de stockage, qui sait rester maniable. Le Transporter2 85 peut ainsi être équipé d’une box pouvant contenir jusqu’à 465 litres pour une charge allant jusqu’à 100 kg, le tout avec une motorisation qui permet de tenir la distance.

L’un des modèles présentés ci-dessus vous a tapé dans l’œil et vous souhaitez en apprendre plus à son sujet, voire le tester dans des conditions réelles ? Aucun problème. Riese & Müller s’appuie sur un vaste réseau de revendeur physique réparti aux quatre coins de l’Hexagone. Revendeurs qui sont aussi agréés pour s’occuper du SAV et de la maintenance des vélos conçus par Riese & Müller.