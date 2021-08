Eco² OLED : les nouveaux écrans Samsung promettent plus d’autonomie sur smartphone

Présenté la semaine dernière, le Samsung Galaxy Z Fold 3 profite d’une nouveauté discrète et pourtant cruciale : un écran basé sur une nouvelle technologie d’affichage AMOLED, nettement plus économe en énergie. Une bonne nouvelle pour l’autonomie des futurs appareils de Samsung, mais aussi pour ceux des autres constructeurs qui utiliseront les nouveaux écrans fabriqués par le géant coréen.

Obtenir une bonne autonomie sur smartphone résulte d’une combinaison de facteurs allant du logiciel à la capacité de la batterie, en passant par la sobriété énergétique des composants intégrés à l’appareil. Si l’on parle souvent de l’efficacité énergétique des processeurs, ils ne sont pas les seuls à se perfectionner génération après génération pour tirer le moins possible sur la batterie.

On apprend cette semaine que Samsung mise ainsi sur une toute nouvelle génération de dalles SUPER AMOLED. Et le Galaxy Z Fold 3 est le premier (d’une longue lignée) à en profiter. Baptisé « Eco² OLED » ce nouveau type de panneaux AMOLED flexibles, développé en interne par Samsung Display, permet une efficacité énergétique 25 % supérieure à celle proposée par l’écran du Galaxy Z Fold 2 l’an dernier, promet la marque.

Cette belle progression est rendue possible par une innovation technique permettant d’exploiter une structure stratifiée pour la dalle plutôt qu’un polariseur classique. Samsung explique que cette méthode permet en clair de réduire sensiblement la réflexion de la lumière extérieure tout en augmentant de 33 % la transmission de la lumière émise par la dalle.

Samsung est le premier à exploiter une structure stratifiée pour ses dalles OLED

Remplacer un polariseur par une structure stratifiée sur un écran OLED n’est pas vraiment une idée neuve, d’autres marques s’y sont essayées, mais Samsung est le premier qui a réussi à le faire, souligne SamMobile.

Pour rappel, les écrans OLED utilisent traditionnellement une plaque polarisante opaque. Cette dernière a pour but d’empêcher la lumière extérieure de frapper les électrodes entre les pixels et d’être réfléchie. Cette plaque améliore ainsi la visibilité de l’OLED… mais en bloquant (opacité oblige) une bonne partie de la luminosité émise par la dalle. Plus de 50 % de luminosité est ainsi « gâchés ».

En la supprimant au profit d’une structure stratifiée, gérant plus intelligemment la lumière extérieure tout en améliorant drastiquement la transmission de la luminosité provenant de l’écran, Samsung peut donc peaufiner l’aspect énergétique de ses dalles Super AMOLED. Elles n’ont en effet plus besoin de produire autant de luminosité pour compenser l’opacité de la plaque polarisante.

Cela pourrait avoir un impact positif sur l’autonomie du Galaxy Z Fold 3, mais pas seulement. Car si l’appareil est le premier à profiter de ce nouveau type de dalles OLED, il ne fait qu’ouvrir la voie à d’autres mobiles. Non seulement Samsung utilisera vraisemblablement cette technologie pour ses autres smartphones (au moins sur le haut de gamme), mais il devrait également la proposer à ses nombreux clients.

Il est donc fort possible que ces écrans Eco² OLED bénéficient in fine à une bonne part du marché du smartphone en étant fournis par Samsung Display à de nombreuses marques comme Apple, OnePlus, Oppo ou encore Xiaomi. Autant de firmes qui ont, à un moment ou un autre, déjà commandé des écrans au géant coréen.

Et cerise sur le gâteau, on apprend enfin que les nouvelles dalles Eco² OLED de Samsung permettent en prime l’ajout de modules photo sous l’écran. Parfait pour réduire les bordures sans avoir à passer par une encoche ou un poinçon pour ajouter un capteur selfie.