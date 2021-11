Samsung dote ses Galaxy S21 Ultra et S21+ d’une app pour les pros de la photo

Une application Expert Raw fait son apparition sur les derniers modèles haut de gamme de Samsung. Celle-ci permet en autre de profiter d'un format d'image bien particulier, le DNG 16 bits.

Non content d’avoir remporté notre comparatif photo face à l’iPhone 13 Pro, Samsung dote son Galaxy S21 Ultra, ainsi que son Galaxy S21 + d’une nouvelle application photo dédiée aux experts.

Expert RAW, c’est son nom, devrait bientôt être disponible sur le Galaxy Store des utilisateurs de Galaxy S21 passés à One UI 4. Pour l’heure, on apprend son existence par un utilisateur de Twitter, Tron (via GSM Arena), qui propose un lien de téléchargement vers l’APK d’Expert RAW.

1. Download Expert RAW from Galaxy Store or use an APK if not avialable in your region.

– S21 Ultra running One UI 4.0 or above can use the beta service.

– Galaxy Expert RAW APK: https://t.co/RO8DXM0AWX https://t.co/FZUdxPze4Z — Tron ❂ (@FrontTron) November 24, 2021

Nous avons nous-mêmes essayé de l’installer sur un Galaxy S21 Ultra passé sur One UI 4 et nous pouvons vous confirmer qu’elle fonctionne bel et bien.

L’application Expert Raw sur le S21 Ultra. // Source : Frandroid L’application Expert Raw sur le S21 Ultra. // Source : Frandroid

Qu’apporte Expert RAW ?

Sans trop entrer dans les détails, Expert Raw porte bien son nom, puisqu’il s’agit d’une application destinée aux utilisateurs-rices habitué-es aux modes Pro des smartphones. Elle permet en outre d’accéder à un format d’image non compressé, appelé le RAW DNG linéaire 16 bits.

L’un des intérêts de ce format est qu’il conserve l’excellent HDR du S21 Ultra tout en offrant la flexibilité d’un mode RAW, qui permettra ensuite de retravailler comme on le souhaite l’image dans un logiciel de traitement.

Au-delà du RAW DNG, on retrouve les réglages classiques d’un mode pro, à savoir la possibilité de changer les ISO, la vitesse d’obturation, le focus et la balance des blancs. Celles et ceux qui apprécient d’avoir un histogramme (la courbe qui permet de décomposer les tons dans l’image) peuvent aussi en bénéficier ici.

