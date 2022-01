La télécommande des TV Samsung a une façon bien spéciale de se charger

Samsung a eu l'idée d'exploiter l'énergie contenue dans les ondes électromagnétiques pour alimenter sa télécommande.

Ce que vous avez devant les yeux, juste au-dessus, est la nouvelle télécommande qui va accompagner toutes les nouvelles gammes de téléviseurs Samsung en 2022. Après avoir introduit la télécommande Eco Remote en 2021, celle qui se charge grâce à l’énergie solaire, elle adopte une nouvelle façon de se charger.

Exploiter l’énergie des ondes électromagnétiques

Comme la précédente télécommande, elle a toujours un mini panneau solaire pour récupérer l’énergie solaire. Samsung a également ajouté des capacités de récupération RF qui permettent à la télécommande de conserver sa charge en « collectant les ondes radio des routeurs et en les convertissant en énergie« . Exploiter l’énergie contenue dans les ondes électromagnétiques pour alimenter des applications électroniques, ça n’a rien de nouveau, mais le fabricant coréen en a fait une réalité en 2022.

L’idée est d’utiliser des antennes pour récupérer les ondes électromagnétiques disponibles, suivies par un convertisseur des signaux radiofréquences (RF) en un signal continu (DC). Samsung peut ainsi abandonner les piles AAA… et utiliser une petite batterie uniquement.

Samsung explique qu’il existe d’autres moyens d’auto-charger la batterie interne, comme « exploiter l’énergie cinétique créée lorsque la télécommande est secouée » et « utiliser l’énergie vibratoire créée lorsque le microphone capte des sons ». Néanmoins, la récupération RF permet de rendre la télécommande fonctionnelle même si cette dernière était cachée dans le canapé pendant un long moment.

Outre la nouvelle option de récupération RF, la télécommande Eco peut être chargée à la fois à partir d’une lumière extérieure et intérieure ou (pour les résultats les plus rapides) via USB-C. Samsung annonce aussi l’introduction d’un modèle blanc de télécommande cette année, qui accompagnera les modèles The Frame, Serif et Sero.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.