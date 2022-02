Le rapport entre un filet de pêche et le Samsung Galaxy S22

Samsung Electronics n'a pas encore annoncé les Galaxy S22, c'est prévu cette semaine. Le groupe coréen a néanmoins décidé d'évoquer, quelques jours avant, une nouveauté de son futur smartphone.

Les filets de pêche, abandonnés ou perdus, représentaient 27 % des déchets retrouvés sur les plages européennes en 2018 selon la Commission européenne. Un danger pour la biodiversité et pour la qualité de l’eau.

Selon la World Animal Protection, 640 000 tonnes de filets de pêche sont jetés dans nos mers et océans chaque année. Les animaux marins y sont piégés, détruisant les récifs coralliens et endommageant finalement l’écosystème marin.

Ces filets sont généralement constitués de polyamides artificiels tels que le nylon et d’autres matériaux synthétiques. L’idée de Samsung Electronics, et de bien d’autres entreprises, est de récupérer ces filets et de les recycler.

L’opportunité de s’affranchir de la pétrochimie (et de faire une bonne action)

Samsung y voit une opportunité de s’affranchir de la pétrochimie tout en réalisant une bonne action. Cependant, le groupe coréen n’a pas détaillé les pièces exactes qui seront fabriquées à partir de ce matériau. Comme l’entreprise l’explique, Samsung Electronic a mis au point un « nouveau matériau » fabriqué à partir de filets de pêche abandonnés dans les océans.

Ledit matériel sera intégré à toute sa gamme de produits, à commencer par le Galaxy (on parle bien des Galaxy S22 même si Samsung n’évoque pas ce modèle précisément) qui sera présenté cette semaine.

Pour rappel, c’est ce mercredi 9 février 2022 à 16h que Samsung lancera sa conférence Galaxy Unpacked. L’occasion pour le constructeur coréen de dévoiler officiellement sa nouvelle gamme de smartphones, les Galaxy S22, S22 Plus et S22 Ultra, mais aussi quelques autres appareils. On s’attend notamment à la présentation des nouvelles tablettes Samsung Galaxy Tab S8.

