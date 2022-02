Samsung Galaxy Tab S8, S8 Plus et S8 Ultra : à une semaine de l’annonce, on sait déjà tout

Les Galaxy Tab S8 n'ont vraiment plus aucun secret pour nous. Les fiches techniques complètes des futures tablettes viennent d'être révélées.

On avait déjà tous les détails sur les Samsung Galaxy S22 Ultra. C’est maintenant au tour des prochaines tablettes de la marque, les Samsung Galaxy Tab S8 de révéler l’ensemble de leurs prix et de leurs spécificités.

Tous les prix des Galaxy Tab S8 en France

Le leaker Roland Quandt a publié l’intégralité des différents prix auxquels il faudra s’attendre. Les voici.

Galaxy Tab S8

S8 8/128 : 749 euros

S8 8/256 : 799 euros

S8 8/128 5G : 899 euros

S8 8/256 5G : 949 euros

Galaxy Tab S8+

S8+ 8/128 : 949 euros

S8+ 8/256 : 999 euros

S8+ 8/128 5G : 1099 euros

S8+ 8/256 5G : 1149 euros

Galaxy Tab S8 Ultra

S8 Ultra 8/128 : 1149 euros

S8 Ultra 12/256 : 1299 euros

S8 Ultra 16/512 : 1449 euros

S8 Ultra 8/128 5G : 1299 euros

S8 Ultra 12/256 5G : 1449 euros

S8 Ultra 16/512 5G : 1599 euros

Parmi les points qu’on peut relever sur ces trois modèles, c’est la présence d’écrans OLED seulement à partir du modèle Plus, la compatibilité avec One UI 4 (Android 12) ou encore le fait que le S Pen soit fourni dans la boîte. Toujours côté écran, on constate que le 120 Hz est présent sur toute la gamme et que le PPI a tendance à baisser plus on s’approche de l’Ultra, avec 276 PPP sur le modèle de base et 240 PPP sur l’Ultra.

Les fiches techniques détaillées

Si vous souhaitez entrer un peu peu plus dans les détails sur les fiches techniques, les voici toutes les trois dans leur intégralité :

Fiche technique de la Samsung Galaxy Tab S8 // Source : Roland Quandt Fiche technique de la Samsung Galaxy Tab S8+ // Source : Roland Quandt Fiche technique de la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra // Source : Roland Quandt

Quel que soit le modèle, il faudra donc être prêt à mettre le prix pour s’octroyer cette tablette ultra premium. S’il est clair que les tablettes font leur grand come-back depuis quelques mois, le prix demandé par Samsung risque d’en refroidir plus d’un. Ces tablettes tutoyant le prix des smartphones premium vont devoir faire leurs preuves si elles veulent s’imposer. Réponse à partir du 9 février, date à laquelle leur présentation est attendue.

