À peine lancée, la Samsung Galaxy Tab S10 Ultra est déjà en promotion sur Amazon, et dans toutes les versions

La tablette Samsung Galaxy S10 Ultra vient tout juste de sortir sur le marché français. Un modèle haut de gamme qui promet une belle puissance et qui nous fait surtout profiter de Galaxy AI. La bonne nouvelle, c’est que toutes ses versions (256 Go, 512 Go, 1 To) sont à -10 % sur Amazon : par exemple, le modèle 256 Go Wi-Fi est affiché à 1 214 euros au lieu de 1 349 euros.

La Samsung Galaxy Tab S10 Ultra // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Samsung a enfin présenté les héritières de sa gamme de tablettes Galaxy Tab S9. Ce sont donc la Samsung Galaxy Tab S10 Plus et la Samsung Galaxy Tab S10 Ultra qui ont rejoint le catalogue du fabricant sud-coréen le mois dernier. La reine de ces deux nouvelles tablettes Android ? Le modèle S10 Ultra, évidemment, le plus puissant. Et même si ce dernier vient tout juste d’être lancé, sachez qu’il est d’ores et déjà en promotion à -10 % sur Amazon ; et ce, dans toutes ces versions.

Qu’offre la Samsung Galaxy Tab S10 Ultra ?

Une grande dalle Dynamic Amoled 2X de 14,6 pouces

Une puce Dimensity 9300+ de MediaTek

Galaxy AI !

Initialement affichée à 1 349 euros, la tablette Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (256 Go, Wi-Fi, coloris Argent) est désormais proposée à 1 214 euros sur Amazon. Le coloris Anthracite est disponible au même prix. Le modèle Anthracite avec 512 Go et Wi-Fi est quant à lui vendu à 1 349 euros au lieu de 1 499 euros, et le modèle 1 To Wi-Fi à 1 619 euros au lieu de 1 799 euros. Concernant le modèle 5G, le modèle Anthracite de 256 Go est proposé à 1 419 euros au lieu de 1 579 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Samsung Galaxy Tab S10 Ultra. Le tableau s’actualise automatiquement.

La folie des grandeurs !

La Samsung Galaxy Tab S10 Ultra est la tablette la plus haut de gamme de la nouvelle série du constructeur. Et cela se ressent dans son design : les finitions sont toujours aussi soignées, les tranches plates toujours aussi agréables en main, et son châssis en aluminium renforcé bien solide vraiment rassurant. La marque a même misé sur une certification IP68, ce qui signifie que la tablette peut résister à la poussière et à l’eau, sous certaines conditions, évidemment.

On retrouve par ailleurs le fameux S Pen, toujours aussi réactif et pratique, qui va permettre de mieux interagir avec l’écran. Cet écran, parlons-en, justement : la Galaxy Tab S10 Ultra embarque une très grande dalle Dynamic Amoled 2X de 14,6 pouces (contre « seulement » 12,4 pouces pour le modèle S10 Plus), dont le taux de rafraîchissement peut atteindre 120 Hz, soit l’assurance d’une fluidité exemplaire. La dalle est aussi compatible HDR10+. Attendez-vous donc à une qualité d’image excellente, avec des noirs profonds, des couleurs vives, de riches détails et une belle luminosité.

Galaxy AI pour vous faciliter la vie

Dans les entrailles de la Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, se niche une puce Dimensity 9300+, un SoC haut de gamme de MediaTek, qui devrait d’ailleurs rivaliser avec le Snapdragon 8 Elite prévu pour le mois prochain. Oui, Samsung a visiblement abandonné les puces Qualcomm. Les promesses de ce SoC de MediaTek sont nombreuses : le constructeur indique 18 % de performances CPU en plus, 28 % pour la partie GPU et 14 % pour le volet NPU. Rien que ça. Côté autonomie, la tablette renferme une batterie conséquente de 11 200 mAh, qui devrait vous permettre de jouer pendant plusieurs heures et de regarder plusieurs épisodes de série à la suite. Évidemment, la charge rapide est de la partie.

N’oublions pas de mentionner la présence de Galaxy AI, l’intelligence artificielle que l’on retrouve dans les Samsung Galaxy S24, mais aussi dans les nouvelles tablettes de la marque. Et les fonctionnalités sont nombreuses : l’Assistant Note qui permet de rendre un texte manuscrit plus lisible et mieux organisé, l’outil Traduction pour traduire très facilement un PDF par exemple, un Assistant Maths pour calculer des formules en un rien de temps, un outil de retouche photos, la fameuse fonction « Entourer pour chercher »… Bref, les possibilités sont infinies. Notez aussi que Galaxy AI peut être lancé directement depuis la touche étoilée du Book Cover Keyboard, offert avec la tablette actuellement.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes tactiles du moment.