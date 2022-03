Prise en main du Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 : un format qui a du sens avec Windows 11

Après le Galaxy Book 2 Pro, voici le Samsung Galaxy Book 2 Pro 360. Comme son nom l'indique, il est « 360 degrés ».

Samsung a décliné sa gamme de PC portable Windows 11 sous la dénomination Galaxy Book. Au total, quatre produits arrivent : Galaxy Book 2 Pro, Galaxy Book 2, Galaxy Book 2 Pro 360 et Galaxy Book 2 360. Tout un programme.

Après le Galaxy Book 2 Pro, nous avons pu approcher du Samsung Galaxy Book 2 Pro 360. Le Galaxy Book 2 Pro 360, comme les autres, sortira en France. C’est une information déjà importante, étant donné que le constructeur coréen ne commercialisait plus de laptops en France depuis quelques années. Comme son nom l’indique, c’est une version « 360 degrés » du Galaxy Book 2 Pro.

Une charnière qui change tout

Si vous avez lu notre prise en main du Galaxy Book 2 Pro, vous savez que ce produit est positionné comme un produit premium sur son segment. Ce n’est pas le plus cher ni le plus puissant, c’est un ultrabook qui joue le jeu de la finesse et du poids léger avec un écran OLED. Le Galaxy Book 2 Pro 360 reprend la formule, mais avec une charnière qui lui permet de tourner l’écran à 360 degrés pour transformer l’ensemble en tablette tactile.

Cette conception induit quelques changements esthétiques, il est un peu plus épais et les bordures d’écran sont moins fines. C’est comme si on avait greffé un iPad Pro à un clavier… mais ça n’a aucun sens de penser comme ça, ce type de produit n’existe pas chez Apple. Les synergies avec les smartphones et les tablettes Galaxy, en font un produit très polyvalent.

Le Galaxy Book 2 Pro 360 de Samsung est le produit phare de la gamme Galaxy Book 2022. Il est disponible dans les diagonales 13 pouces et 15 pouces. Au sein de la gamme Samsung, il côtoie le Galaxy Book 2 360 (une version moins chère du Galaxy Book 2 Pro 360) et le Galaxy Book 2 Pro (également disponible en 15 pouces et 13 pouces).

Aussi fin qu’un smartphone Galaxy

Il est aussi fin qu’un smartphone Galaxy, c’est dire le soin que Samsung apporte à cet aspect. Si vous avez déjà pris une Galaxy Tab S en main, c’est pareil, c’est extrêmement fin. L’objectif du fabricant coréen est certainement de prouver qu’ils sont capables de créer des produits relativement uniques sur ces aspects esthétiques. C’est à la fois lié à une conception ingénieuse en alliage d’aluminium, mais aussi grâce à l’écran OLED qui est techniquement plus fin qu’un écran LCD.

Avec son écran OLED en définition Full HD, notre première observation est que le PC est vraiment agréable pour regarder des vidéos, films, séries… mais pas pour jouer, faute de la puissance nécessaire. Enfin, sauf si vous êtes abonnés à un service cloud gaming comme Xbox Game Pass (Cloud) ou GeForce Now.

Ensuite, le S Pen est également pris en charge. Il n’a pas de fonctions Bluetooth, mais il est inclus dans la boîte et est un excellent moyen de gribouiller ou de dessiner. Il marche très bien avec Microsoft Paint et j’ai constaté que la conception et les fonctions étaient par ailleurs inchangées par rapport à ce que l’on peut avoir sur la tablette Galaxy Tab S.

Avec l’arrivée des applications Android sous Windows 11, je trouve que ce type de produit a tout son sens. On va pouvoir bénéficier de très nombreuses applications conçues pour une utilisation tactile.

Bien que la diagonale de l’écran soit de 15 pouces, le choix de Samsung de conserver les dalles Full HD est dommage. Une augmentation à une définition 4K aurait été agréable grâce à une densité de pixels plus importante. Le choix, également, du format 16:9 signifie également que le Galaxy Book 2 Pro 360 a une bordure inférieure épaisse. Il aurait été, selon nous, préférable d’adopter un rapport d’affichage 3:2.

Le reste des points à aborder l’a déjà été dans la prise en main du Galaxy Book 2 Pro, nous vous invitons donc à le lire attentivement. On y évoque la fiche technique, mais aussi les fonctionnalités de synergies avec les smartphones Galaxy.

Un tarif salé

Terminons par les tarifs et la disponibilité : c’est un produit qui est cher. De plus, il ne sera disponible en France qu’en version musclée… ce qui monte encore plus le prix. Pour le 13 pouces avec Core i7, 16 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage… comptez 1599 euros. Ajoutez 100 euros de plus pour la version 15 pouces, soit 1699 euros.

La disponibilité est au 1er avril, mais les produits pourront être précommandés dès le 18 mars avec un cadeau en prime : un écran externe de 27 pouces.