Samsung Galaxy : la marque limiterait les performances de 10 000 applications

De nombreux utilisateurs se plaignent de problèmes de performances sur certaines applications avec un smartphone Samsung. La marque lance une enquête.

Aie, l’affaire qui tombe mal. De nombreux internautes, notamment en Corée du Sud, ont remarqués que leur smartphone Samsung limitait ses performances dans certaines applications, mais pas dans les benchmarks.

Et l’on ne parle pas ici de petites applications méconnues. Candy Crush, Clash Royale, Microsoft Office, Netflix, Google Keep, Tiktok et même certaines applications Samsung seraient concernées comme Samsung Pay ou Samsung Cloud.

Des performances divisées par deux

Les internautes semblent avoir réussi à identifier un service de Samsung responsable des performances limitées. En arrière-plan, Samsung Game Optimizing Service limiterait les performances des applications présentes dans une liste de 10 000 jeux et applications.

Comme nous l’avons dit, les benchmarks ne sont pas concernés et affichent les performances du vrai potentiel du téléphone, sans limitation.

Le site Android Authority a trouvé une chaîne YouTube en Corée du Sud qui a fait tourner 3DMark Wild Life Extreme, d’abord sous son vrai nom, puis en renommant le package de l’application Genshin Impact, l’une des applications concernées par la limitation.

Résultat, le score passe de 2618 points à 1141 points, ce qui correspond bien à une grande limitation en fonction du nom de l’application.

Samsung lancerait une enquête

La liste des smartphones Samsung concernée n’est pas encore claire. Les Galaxy S22, Galaxy S20 Fe et Galaxy S10e seraient épargnés par le problème.

De son côté, Samsung aurait lancé une enquête interne pour rapidement éteindre ce petit incendie médiatique. La firme n’aimerait pas avoir un autre Galaxy Note 7 sur les bras, même si ici, les appareils ne mettent la vie de personne en danger.

