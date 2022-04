Samsung dévoile une barre de son à 22 haut-parleurs compatible Dolby Atmos et DTS:X

Samsung a dévoilé sa nouvelle barre de son haut de gamme, la HW-Q990B, compatible Dolby Atmos, DTS:X, Chromecast, AirPlay et audio Bluetooth.

Après avoir annoncé, en janvier dernier, une première barre de son premium pour 2022, la Samsung HW-S800B, le constructeur coréen a présenté, ce dimanche, un nouveau modèle particulièrement haut de gamme, la Samsung HW-Q990B.

Cette barre de son se veut particulièrement immersive avec jusqu’à 11.1.4 canaux. Pour ce faire, elle embarque un total de 22 haut-parleurs. Néanmoins, contrairement aux solutions proposées par Philips, Bose ou Sonos, ceux-ci sont répartis entre la barre de son en elle-même, le caisson de basse et les enceintes arrière déportées. Concrètement, cela permettra donc de profiter de 11 voix horizontales, d’un caisson de basse et de quatre canaux verticaux pour l’audio spatialisé pour une puissance totale de 656 W.

Dolby Atmos, DTS:X, audio Bluetooth, Chromecast, Airplay et Spotify Connect

Du côté de l’audio spatialisé justement, la Samsung HW-S800B est compatible non seulement avec la norme Dolby Atmos, mais également avec DTS:X. Concernant les formats audio, elle peut par ailleurs profiter du son en Dolby True HD, Dolby Digital Plus et Dolby Atmos for Music. La barre de son peut également faire office d’enceinte Bluetooth avec un support du codec SBC pour la transmission de musique. Concernant les connectiques, la Samsung HW-Q990B profite de deux entrées HDMI et d’une sortie HDMI compatible eARC. La barre de son profite également d’une compatibilité avec la norme HDMI CEC et embarque aussi une entrée optique. Le Wi-Fi est également de la partie avec une compatibilité avec Chromecast, Spotify Connect et AirPlay 2. En revanche, aucun assistant vocal n’est intégré pour contrôler les objets connectés à la voix.

C’est surtout associée à un téléviseur Samsung que la Q990B va tirer son épingle du jeu. La barre de son profite en effet de la fonction Q-Symphony de Samsung. Concrètement, associée à un téléviseur Samsung compatible, elle va profiter des haut-parleurs du téléviseur pour ajouter des voix supplémentaires afin d’améliorer encore la spatialisation audio.

La barre de son Samsung HW-Q990B sera disponible dès le 14 avril. Elle sera proposée en France uniquement en coloris noir au prix de 1599 euros.

