Samsung HW-S800B : la plus fine des barres de son avec du Dolby Atmos sans fil

Samsung a-t-il trouvé une solution pour placer sa barre de son ? Elle fait à peine 3,6 cm de profondeur et 3,8 cm de hauteur, de plus, c'est la première barre de son à proposer du Dolby Atmos sans-fil.

Samsung a annoncé beaucoup de produits lors du CES 2022 : un projecteur-vidéo, que l’on nomme The Freestyle, un écran pour contrôler la maison connectée, un étrange concept d’écran PC géant, un moniteur tout-en-un, un écran ultra-large pour gamers, les nouvelles The Frame, mais aussi les Neo QLED (Mini LED) et les TV MicroLED. Et encore, nous n’avons pas tout couvert.

Il y a aussi des nouveautés du côté de l’audio avec des barres de son conçues avec l’aide de Harman Kardon. La Samsung HW-Q950B, par exemple, est de type 11.1.4. Elle s’accompagne d’un caisson de basses et de deux enceintes satellites sans fil pour les sons surround. Elle succède au modèle HW-Q950A et embarque des haut-parleurs orientés vers le haut pour les effets de plafond. C’est la meilleure démo audio de Samsung mais ce produit est aussi le plus cher.

Ce modèle reprend également le support Q-Symphony 2.0, qui utilise la barre de son et les haut-parleurs du téléviseur ensemble. Avec le système d’étalonnage automatique SpaceFit Plus permet de se passer d’un téléviseur Samsung pour profiter de cette fonctionnalité désormais. Chaque enceinte embarque les composants nécessaires. En 2022, le système pourra utiliser tous les haut-parleurs du téléviseur, y compris les haut-parleurs des canaux supérieurs, pour un maximum de 22 canaux audio avec le téléviseur Neo QLED 8K QN900B de Samsung.

HW-S800B : si fine et sans-fil

Il y a également eu un nouveau modèle HW-S800B qui nous a vraiment séduit sur le papier. Cette barre est également compatible Q-Symphony, mais ce n’est pas le plus important.

Elle est particulièrement fine puisque Samsung annonce à peine 3,6 cm de profondeur et 3,8 cm de hauteur. Il sera donc facile de la placer devant une télévision sans gêner le récepteur infrarouge pour la télécommande et sans cacher l’image.

L’autre avantage de cette barre de son est l’arrivée du Dolby Atmos sans fil. Il faudra un téléviseur Samsung 2022, mais vous avez bien lu… les données audio surround passeront par le Wi-Fi jusqu’aux satellites et au caisson de basse. Vous n’avez donc pas besoin de HDMI (eARC)…

Pour rappel, le Dolby Atmos (à ne pas confondre avec le DTS:X, son concurrent) est une technologie de son surround dont l’objectif est de recréer une spatialisation sonore comme au cinéma, sans avoir besoin du matériel home cinéma coûteux et complexe à installer. Le signal audio n’est pas transmis en Dolby TrueHD, c’est-à-dire sans perte, mais en Dolby Digital Plus.

Cela est généralement suffisant car, à notre connaissance, aucun service de streaming Dolby Atmos n’est de toute façon transmis via le conteneur TrueHD. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours brancher la barre de son via HDMI (eARC) avec Dolby Atmos directement depuis le téléviseur. Notez au passage que la barre de son HW-Q950B est également compatible Dolby Atmos sans fil via Dolby Digital Plus

Ce modèle HW-S800B a donc plusieurs haut-parleurs, dont deux (dans les extrémités de la barre) qui sont orientés vers le plafond. Au total, il y a 6 haut-parleurs dans cette barre de son très compacte. Elle est livrée avec un subwoofer compact séparé qui utilise la technologie de radiateur passif.

Cette barre de son fait un court passage sur une des vidéos de PP Garcia, cela vous permettra de vous rendre compte de ses dimensions.

