Samsung Odyssey Neo G8 : le premier moniteur 4K compatible avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz

Samsung vient d'annoncer son tout nouveau écran PC Odyssey Neo G8. C'est le premier moniteur à proposer de la 4K à 240 Hz.

La gamme d’écrans PC de Samsung est de plus en plus large. L’année dernière, il y a plein de modèles à tous les prix, mais surtout le Neo G9. Un écran pour PC extrêmement large (49 pouces, 32:9), avec une définition élevée de 5120 x 1440 pixels. Il a des caractéristiques taillées pour le gaming, et cette année… Samsung avait introduit sa technologie Mini LED.

En 2022, Samsung annonce l’Odyssey Neo G8. C’est un moniteur de gaming… de 32 pouces avec la même courbure 1000R.

32 pouces, 4K, 240 Hz…

Pour rappel, on retrouve le terme « Neo » également dans les TV Neo QLED de Samsung, il s’agit de la technologie Quantum Mini LED. En plus d’une luminosité maximale de 2000 nits — c’est une valeur énorme –, Samsung utilise plusieurs centaines de zones de rétroéclairage pour optimiser le taux de contraste.

Mise à part la différence de taille, l’Odyssey Neo G8 a le même design que le G9,. Un plus petit écran mais une plus grande définition : la définition QHD Plus passe à de la 4K. Samsung affirme ainsi qu’il s’agit du premier moniteur 4K à prendre en charge un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de 1 ms. Il faudra une carte graphique très solide pour faire obtenir 240 images par seconde en 4K. Nvidia a prévu quelques annonces au CES 2022…

Il supporte également le HDR 10+, et garde le même tableau technique pour le reste : Nvidia G-Sync, AMD FreeSync Premium Pro, VRR, 240 Hz, 1 ms… avec évidemment deux ports HDMI 2.1 pour avoir suffisamment de bande passante. L’Odyssey Neo G8 dispose également d’un port DisplayPort 1.4 avec synchronisation adaptative, ainsi que d’une prise casque et deux ports USB 3.0.

