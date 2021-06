Samsung : quatre nouveaux écrans plats rejoignent sa gamme Odyssey

Samsung annonce quatre nouveaux moniteurs plats qui s'ajoutent à sa gamme Odyssey. Et il y en a pour toutes les résolutions, et donc toutes les bourses : de l'UHD, du QHD et du FHD.

L’été dernier, Samsung lançait sa gamme d’écrans de PC gaming incurvés, intitulée Odyssey G7 et G9. Le géant coréen a décidé d’agrandir la gamme Odyssey avec quatre nouveaux moniteurs plats allant de 24 à 28 pouces. Par ailleurs, ils sont tous compatibles avec la FreeSync d’AMD et possèdent un pied réglable en hauteur (avec pivot et inclinaison), et un temps de réponse de 1 ms.

Le plus haut de gamme des quatre s’appelle l’Odyssey G7 (G70A). Il s’agit d’un 28 pouces avec une définition 4K, 178 degrés d’angle de vue et une certification HDR400. Il possède en outre un taux de rafraîchissement de 144 Hz, et il est compatible avec la G-Sync de Nvidia. Côté port, Samsung annonce un HDMI 2.1 (compatible 4K 120 Hz), la connectique conseillée pour les deux consoles de dernière génération de Microsoft et Sony. On trouvera également un Display Port 1.4 et deux USB 3.0.

Des modèles en QHD et FHD

Deuxième modèle annoncé : l’Odyssey G5 (G50A), un moniteur en QHD (2560 × 1440) avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Il est par ailleurs labellisé HDR10 et compatible avec le G-Sync.

Enfin, l’Odyssey G3 (G30A) a été présenté dans deux tailles différentes : 24 et 27 pouces. La définition proposée n’a pas été précisée par Samsung : on peut donc considérer qu’il s’agit d’écrans Full HD. Il s’agit dans les deux cas d’un moniteur de 144 Hz. Un élément important à prendre en compte, est qu’il sera pour sa part à préférer avec une configuration AMD, puisqu’il n’est pas compatible G-Sync de Nvidia.

Tous ces moniteurs sont disponibles avec le coloris noir que vous pouvez voir sur les photos. Les prix et les disponibilités n’ont pas encore été communiqués.