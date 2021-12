GeForce RTX : Nvidia donne rendez-vous pour ses nouvelles cartes graphiques

Nvidia donne rendez-vous en marge du CES 2022 pour présenter ses nouveautés. Il s'agira de nouvelles puces graphiques GeForce RTX.

L’invitation est explicite, Nvidia nous donne rendez-vous pour un événement dédié aux GeForce RTX. Il s’agira donc d’annoncer de nouveaux produits pour les joueurs dans la gamme grand public de la marque.

Quelles annonces attendre de cette conférence ?

Grâce à une fuite du côté de Gigabyte, on a déjà une idée de ce que l’on peut attendre de Nvidia. La firme devrait à minima présenter une puce GeForce RTX 3080 Ti et une puce GeForce RTX 3070 Ti pour les PC portables. On connait déjà la RTX 3080 Ti et la RTX 3070 Ti sur PC de bureau, mais il s’agira ici de leur déclinaison pour les PC portables. On sait que Nvidia aime réutiliser les mêmes noms pour des puces aux performances très différentes selon qu’il s’agit d’une puce destinée aux PC de bureau ou aux PC portables.

Ce qu’il faut retenir c’est que la GeForce RTX 3080 Ti devrait se placer au-dessus de la RTX 3080 dans la gamme, en termes de performances, et la RTX 3070 Ti devrait faire le pont entre la 3070 et la 3080.

Reste à savoir si d’autres nouveautés sont prévues par Nvidia. Depuis plusieurs mois une GeForce RTX 3090 Ti pour PC de bureau fait l’objet de rumeurs. Cela pourrait être la bonne occasion de lever le voile sur ce produit qui promet des performances records.

Quand aura lieu la conférence Nvidia GeForce RTX ?

Nvidia tiendra sa conférence en marge du CES 2022 le 4 janvier à 17 heures (heure de Paris). Il sera possible de la suivre en ligne.

Join us for a Special Broadcast Event on Tuesday, January 4th at 8am PST for some exciting news in the world of gaming.https://t.co/nZRBMMwtF0 pic.twitter.com/XLgQXZPdXb — NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) December 29, 2021

Évidemment, espérons surtout que les stocks de ces nouveaux produits sauront mieux résister à la demande cette fois.

