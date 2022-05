Samsung Galaxy Z Fold 4 : voici le premier rendu 3D du téléphone pliant

OnLeaks dévoile les premières images du design du Galaxy Z Fold 4. On y remarque des dimensions légèrement changées ainsi que la disparition du bloc photo.

Les Samsung Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 se précisent de jour en jour via de nombreuses fuites provenant de sources fiables. C’est aujourd’hui la version livre, le Fold 4, qui se livre (vous l’avez ?) dans un premier rendu 3D réalisé par le réputé OnLeaks et Smartprix.

Ce rendu permet de se figurer pour la première fois le design du prochain pliant ultra haut de gamme de la marque coréenne. Premier changement qui saute évidemment aux yeux : exit le bloc photo, bonjour le design en gouttes d’eau façon Galaxy S22 Ultra. On y découvre trois modules accompagnés d’un flash, le tout positionné à la verticale exactement comme sur l’ancien modèle.

Confirmation des dimensions

Selon les informations publiées sur Smartprix, le téléphone possèderait un écran externe de 6,2 pouces et un interne de 7,6 pouces, sans plus de précision sur le ratio choisi si ce n’est que celui-ci change et donne une impression d’écran plus grand. Le téléphone serait en outre légèrement plus épais que son prédécesseur, mais aussi moins haut avec des dimensions de 155 x 130 x 7,1 mm contre 158,2 x 128,1 x 6,4 mm sur le Z Fold 3.

Premier rendu 3D du Galaxy Z Fold 4. // Source : OnLeaks et Smartprix Premier rendu 3D du Galaxy Z Fold 4. // Source : OnLeaks et Smartprix Premier rendu 3D du Galaxy Z Fold 4. // Source : OnLeaks et Smartprix Premier rendu 3D du Galaxy Z Fold 4. // Source : OnLeaks et Smartprix

Le site précise également que la charnière aurait bel et bien évoluée, mais sans que cela soit visible à ce stade sur ces modèles 3D.

Le Galaxy Z Fold 4 devrait être présenté aux détours du mois d’août 2022 en compagnie du Galaxy Z Flip 4.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.