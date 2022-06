Les prochains pliants de Samsung profiteront d’un stockage interne bien plus élevé

Les Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4 bénéficieront d’une capacité de stockage plus élevée si l’on en croit le site SamMobile, qui annonce posséder des informations exclusives sur les prochains smartphones de la marque.

Les Samsung Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4 figurent parmi les smartphones les plus attendus de cette fin d’année. Censés être révélés lors de l’habituel Unpacked, nous ne savons pas encore tellement de choses sur les nouveautés qu’apporteront ces appareils. Mais selon SamMobile une chose est sûre et certaine : ils auront droit à plus de stockage cette année.

De nouveaux modèles en vue

Selon le site qui dit détenir des informations exclusives sur les futurs smartphones de la société coréenne, le Samsung Galaxy Z Flip 4 sera désormais disponible avec 512 Go de stockage interne. Cela représente un bond non négligeable par rapport à son prédécesseur qui s’arrêtait pour sa part à 256 Go de stockage. Le Z Fold 4 serait lui aussi concerné par cette hausse et proposerait pour la première fois un modèle avec 1 To de stockage au lancement.

Un prix en hausse pour le modèle avec la plus grande capacité

Il existe déjà une variante 1 To pour le Samsung Galaxy S22 Ultra. Cette nouveauté est une bonne nouvelle pour les personnes ayant de grands besoins en stockage vu que la marque ne propose plus d’emplacement microSD sur ses smartphones premium. Cela devrait également entraîner mécaniquement une hausse du prix du modèle le plus cher de la gamme.

Pour l’instant, les Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3 plafonnaient respectivement à 1109 euros pour 256 Go de stockage et 1899 euros pour 512 Go. On peut raisonnablement prévoir une hausse de 50 à 100 euros supplémentaires pour le modèle avec le stockage le plus élevé, ce qui placerait le Z Fold 4 avec la plus haute configuration juste sous la barre des 2000 euros (si l’on table sur des prix sensiblement identiques à l’an dernier).

Ces deux modèles sont attendus pour le mois d’août prochain pour succéder aux Z Flip 3 et Z Fold 3. Les Z Flip 4 et Z Fold 4 profiteraient également d’une pliure moins visible cette fois-ci. On devrait en apprendre plus au fur et à mesure que l’on se rapproche de leur annonce. Les derniers modèles pliants de Samsung avaient eux été officialisés le 11 août 2021, la présentation de ces smartphones pourrait donc avoir lieu à peu près à la même date.

