Le Galaxy Z Flip 4 profiterait d’un écran avec une pliure bien plus discrète

Selon le leaker Ice Universe, Samsung aurait trouvé un moyen d'effacer en grande partie la pliure du Galaxy Z Flip 4, attendu pour cet été.

Cet été, Samsung devrait présenter ses nouveaux smartphones à écrans pliants, les Samsung Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4. Si les caractéristiques et le design des deux futurs appareils ont déjà fait l’objet de plusieurs fuites, on en apprend aujourd’hui davantage sur le système de charnière permettant de replier le Galaxy Z Flip 4.

En effet, selon les informations du leaker chinois Ice Universe, généralement bien informé sur l’industrie, « la pliure du Flip4 sera bien moins marquée que celle du Flip3 ».

The crease of the Flip4 is much shallower than that of the Flip3, and I think most people will be satisfied. — Ice universe (@UniverseIce) June 3, 2022

Il faut dire que Samsung aurait travaillé à un nouveau système de charnière sur son futur smartphone pliant à clapet. Comme le rapporte le site 9to5Google, « Samsung a une nouvelle charnière dans les tuyaux qui réduirait sa taille et son poids ». Concrètement, on peut s’attendre à un espace réduit entre les deux parties du smartphone une fois replié. Selon Ice Universe, cela se traduirait par un poids du Samsung Galaxy Z Flip 4 de 254 grammes, contre 271 grammes pour le Galaxy Z Flip 3.

Un Galaxy Z Fold 4 profitant lui aussi d’une pliure moins marquée

Il faut dire que Samsung a pris un peu de retard en matière de visibilité de la pliure sur ses smartphones pliants. Le dernier modèle d’Oppo, le Find N — disponible uniquement en Chine — intègre de son côté une pliure quasiment invisible une fois le smartphone ouvert. De leur côté, les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 conservent une pliure à la fois visible avec les reflets une fois les smartphones ouverts, mais qui peut également se sentir lorsque l’utilisateur interagit avec l’écran.

La diminution de la pliure à l’aide d’une nouvelle charnière semble donc être l’une des principales avancées mises en place par Samsung pour sa prochaine génération de smartphones pliants. Fin mai, le même leaker indiquait que le Galaxy Z Fold 4 lui aussi pourrait profiter d’une pliure plus discrète, de quoi permettre d’avoir un écran plus lisse une fois ouvert.

On en saura plus sur les Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4 dans le courant de l’été, lors de leur présentation officielle. Pour rappel, la précédente génération avait quant à elle été présentée le 11 août 2021. on peut donc s’attendre à une officialisation des nouveaux modèles durant la première quinzaine du mois d’août.

