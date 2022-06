Ces photos du Galaxy Z Flip 4 montrent une pliure moins moche sur l’écran

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 devrait profiter d'une pliure moins moche sur son écran interne. C'était ce que disait Ice Universe il y a peu et c'est désormais corroboré par des photos du smartphone partagées sur le web.

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 se prépare lentement, mais sûrement. Attendu pour l’été, le futur smartphone pliable au format clapet se montre déjà dans une série de photos à la dérobée. Les clichés en question ont été partagés sur le compte Twitter de TechTalkTV. La publication a depuis été supprimée, mais les images ont été relayées par 9to5Google.

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 pris en photo

On peut ainsi admirer le Galaxy Z Flip 4 dans une version noire avec un revêtement mat sauf au niveau du petit écran externe ou la surface est plutôt réfléchissante. Du reste, personne ne tombera de sa chaise en découvrant le design montré dans ces photos. L’esthétique globale reste parfaitement dans la lignée du Galaxy Z Flip 3.

Photo du Samsung Galaxy Z Flip 4 // Source : TechTalkTV Photo du Samsung Galaxy Z Flip 4 // Source : TechTalkTV Photo du Samsung Galaxy Z Flip 4 // Source : TechTalkTV Photo du Samsung Galaxy Z Flip 4 // Source : TechTalkTV

Néanmoins, il y a un cliché qui retient l’attention, celui montrant de face l’écran interne déplié.

La pliure au milieu de la dalle n’y est presque pas visible.

Des raisons d’espérer

Il est bien trop tôt pour crier victoire, car cette impression peut simplement être due aux conditions de prises de vue (éclairage ambiant, angle, etc.).

Les plus optimistes pourront cependant y voir un signe d’espoir. C’est en effet l’une des critiques les plus fréquemment adressées aux smartphones pliants : la pliure au milieu de l’écran interne reste disgracieuse pour nombre d’utilisateurs. Or, chez la concurrence, on a vu un Oppo Find N capable de grandement effacer ce désagrément pour un meilleur confort des yeux, mais aussi au toucher.

En outre, cela vient corroborer les dires du leaker Ice Universe qui prédisait une pliure plus discrète sur le Galaxy Z Flip 4. Il ne reste donc plus qu’à attendre la présentation officielle du smartphone… ou que d’autres photos de ce dernier s’invitent sur le web.

