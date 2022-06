Samsung Galaxy XCover 6 Pro : un incontournable parmi les smartphones antichocs ?

Voici le Samsung Galaxy XCover 6 Pro, un smartphone antichoc qui promet une grosse résistance et une grande longévité. En plus de ça, quelques fonctions dédiées aux professionnels viennent compléter le tableau.

Samsung est une marque très connue du grand public. Numéro un historique du marché des smartphones — bien que cette position est contestée ces derniers temps par une rude concurrence –, le géant sud-coréen est aussi un acteur important dans le secteur des téléphones dédiés au monde professionnel. La marque équipe les flottes de grands groupes tels que Stellantis (Peugeot, Citroën….) ou même de certains ministères. Arrive donc le Samsung Galaxy XCover 6 Pro fraîchement officialisé.

Il s’agit là d’un smartphone durci qui promet d’être « très résistant » sans faire trop de compromis sur le design. Ainsi, malgré sa conception antichoc, il se dote d’une épaisseur de 9,9 mm et pèse 235 grammes. Dans l’absolu, c’est conséquent, mais le XCover 6 Pro s’est affiné et allégé par rapport à ses prédécesseurs. Côté durabilité, l’appareil avance ses arguments :

certification militaire MIL-STD 810H ;

iP68 pour l’étanchéité ;

protection Gorilla Glass Victus.

Quelques fonctionnalités dédiées au mode pro

Autrement dit, même si ce n’est jamais recommandé, vous devriez pouvoir le laisser sans jamais trop craindre pour son état. En plus de la solidité, Samsung sort aussi la carte de la longévité en garantissant trois ans de mises à jour majeures d’Android et un suivi de sécurité de cinq ans. À cela s’ajoute une mise à disposition des composants sur le marché pendant sept ans — et cinq ans pour la batterie amovible. C’est en partie grâce à cela que l’indice de réparabilité monte à 8,7/10 sur ce modèle.

Le Galaxy XCover 6 Pro fait aussi la part belle à la solution de sécurité Knox conçue maison par Samsung. Un an d’abonnement à la version premium est d’ailleurs offert. Cette formule permet notamment aux entreprises de gérer facilement les déploiements logiciels sur les smartphones de leurs employées et employés.

Comme il s’agit d’un smartphone antichoc pour les professionnels, le Galaxy XCover 6 Pro propose quelques fonctions pensées dans ce cadre-là :

touches programmables qui, par le biais d’un appui long, permet d’utiliser l’appareil comme un talkie-walkie (c’est utile pour les personnes qui n’ont pas forcément la possibilité d’utiliser l’interface tactile classique et qui ont besoin de communiquer rapidement avec un collègue) ;

scanner de code-barre faire l’inventaire des produits, assurer la maintenance ou vérifier la disponibilité des stocks ;

support NFC pour remplacer les badges par exemple ;

possibilité de transformer le téléphone en terminal de paiement ;

expérience Samsung DeX disponible.

Les caractéristiques importantes

Notez aussi que le Galaxy XCover Pro 6 dispose d’un écran utilisable avec des gants (même s’ils sont assez épais) et est « le premier smartphone durci compatible avec la 5G et le Wi-Fi 6E ». Pour la fiche technique, il faut retenir que l’appareil a une dalle LCD TFT de 6,6 pouces qui se paie le luxe d’offrir un mode 120 Hz. Comptez aussi sur un Snadrapgon 778G, 6 Go de RAM et un stockage de 128 Go extensible jusqu’à 1 To via microSD.

La batterie se targue d’une autonomie longue durée avec sa capacité de 4500 mAh. Elle fonctionne avec une charge de 15 W, mais celle-ci n’est pas fournie dans la boîte. Enfin, la marque explique avoir réutilisé des déchets plastiques de l’océan pour fabriquer le téléphone.

Prix et date de sortie du Samsung Galaxy XCover 6 Pro

Le Samsung Galaxy XCover 6 Pro sera vendu en France dans le courant de la première moitié de juillet. Son prix officiel est de 599 euros. Des accessoires comme les coques, clip de ceinture ou socle de chargement sont aussi prévus.

