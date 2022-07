Samsung Galaxy S22 FE : si vous l’attendiez, vous pourriez être (très) déçus

Selon The Elec, Samsung aurait tout bonnement abandonné le Galaxy S22 FE au profit du Galaxy S22 Ultra, auteur de ventes très encourageantes.

Le Samsung Galaxy S22 FE va-t-il vraiment exister ? En juin déjà, il se murmurait que le Galaxy S21 FE serait le dernier de la lignée Fan Edition, inaugurée en 2020 avec le Galaxy S20 FE. Le S21 FE n’aurait pas rencontré le même succès que son prédécesseur, la faute à un timing de lancement discutable et une offre moins avantageuse.

Priorité à l’Ultra

Cette fois-ci, The Elec revient à la charge avec de nouveaux éléments. Selon lui, la firme coréenne ne sortira tout bonnement pas de Galaxy S22 FE, et ce pour une raison simple : le constructeur souhaiterait privilégier le Galaxy S22 Ultra, dont les chiffres de ventes se porteraient visiblement très bien.

Dans un contexte de pénurie de puces, l’heure est aux choix : Samsung désirerait plutôt booster la production de son ultra premium en lui attribuant les stocks de processeurs initialement réservés au S22 FE. Pour ainsi répondre à la demande de manière agile et réactive, et continuer d’écouler son vaisseau amiral de l’année.

Une gamme définitivement morte ?

Pour rappel, la gamme FE a été pensée pour offrir une alternative plus abordable que les Galaxy S, tout en restant dans la catégorie « haut de gamme » des smartphones. Celles et ceux qui trépignaient d’impatience à l’idée de découvrir un Galaxy S22 FE pourraient donc être déçus si les informations de The Elec sont avérées.

Ce dernier va même plus loin et prend le risque d’évoquer un Galaxy S23 FE qui serait dans les cartons. Mais il convient de prendre d’énormes pincettes face à ces affirmations. Il est bien trop tôt pour se positionner sur un téléphone attendu dans plus d’un an et dont la gamme même est en péril.

