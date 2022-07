Quel avenir pour les puces Exynos ? Samsung clarifie sa stratégie

Après la signature d'un accord historique avec Qualcomm, Samsung en dit plus sur l'avenir des puces Exynos développées en interne.

Si Samsung doit équiper tous ses futurs produits Galaxy avec des puces Qualcomm Snapdragon, quel avenir peut-on imaginer pour les puces Samsung Exynos. Jusqu’à présent, Samsung a toujours conçu des puces en interne, parfois en les mettant en concurrence avec les Snapdragon sur ses propres appareils.

À l’image d’Apple, les puces Exynos permettent à Samsung d’avoir une certaine indépendance vis-à-vis de Qualcomm dont les autres fabricants ne peuvent pas se targuer dans l’univers Android.

Pour clarifier l’avenir de ses puces Exynos, Samsung a répondu aux questions des investisseurs et de la presse.

La réponse de Samsung est d’abord un démenti ferme contre l’idée d’une fermeture de la division Exynos. Le travail sur ses propres SoC va donc continuer.

Samsung Q&A: rumors of folding the Exynos biz are "completely not true." They are reviewing SoC biz model w/focus on gaming mid/LT competitiveness, strengthen competitiveness of next gen mobile Exynos, expand outside of phones to wearables, PCs, etc

— Bryan Ma (@bryanbma) July 28, 2022