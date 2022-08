Samsung Galaxy Z Fold 4 : sa caméra frontale serait moins apparente

Samsung aurait amélioré le rendu de la caméra selfie interne du Galaxy Z Fold 4 par rapport à l'ancien modèle. Le constructeur utiliserait pour cela une nouvelle technologie d'écran qui rendrait le poinçon légèrement moins visible.

Samsung a entendu ses utilisateurs. Du moins c’est ce que l’on pourrait croire grâce à cette fuite qui nous apprend que l’entreprise aurait fourni des efforts cette année sur son futur Galaxy Z Fold 4, plus particulièrement au niveau de sa caméra frontale interne.

Une matrice de pixels révisée avec une meilleure résolution

L’information provient du compte Twitter SamsungRydah et a été depuis retirée pour cause de réclamation relative aux droits d’auteur, ce qui a tendance à crédibiliser l’information. On y apprend que le prochain smartphone pliant de la série Fold de Samsung aurait droit à une nouvelle technologie d’écran qui lui permettrait de mieux dissimuler sa caméra interne.

C’est dans une slide traitant de l’appareil que l’on découvre la nouvelle technique qui serait employée par Samsung. La matrice de pixels recouvrant la caméra serait mieux organisée et mieux dispersée que sur le Z Fold 3. Celle-ci lui permettrait d’obtenir une résolution 40% meilleure avec une densité de pixels de 132 ppp contre 94 auparavant, laissant donc moins apparaître la caméra sous l’écran.

Quelques nouveautés à venir

Il s’agirait d’une première étape vers sa disparition complète derrière la dalle. Nous ne savons cependant pas encore si ladite caméra présente de quelconques améliorations au niveau de sa qualité ou si cette nouvelle disposition des pixels aura un quelconque impact dessus.

Pour l’heure, une nouvelle fuite récente vient également de présenter beaucoup de détails concernant ces nouveaux smartphones pliants. On en découvre plus sur ce que seraient les nouveaux formats d’écran de ses smartphones ainsi que sur leurs nouvelles fonctionnalités et une partie de leur fiche technique.

Il ne reste maintenant plus que 24 heures à attendre avant d’en avoir la confirmation. Mais l’on dirait bien que la saison des fuites concernant ces smartphones arrive désormais bel et bien à sa fin.

