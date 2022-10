Samsung Galaxy A54 : la batterie changerait sans vraiment changer

La capacité de la batterie du Galaxy A54 devrait être un tout petit peu plus grande que celle du Galaxy A53, mais pas assez pour que Samsung communique dessus.

Au sein de la famille des Galaxy A, le Galaxy A53 était le fer-de-lance de Samsung en 2022, sur le milieu de gamme. Or, nous avons déjà des nouvelles de son successeur, le Samsung Galaxy A54.

En effet, le site néerlandais GalaxyClub affirme avoir obtenu des informations confirmant la présence d’une batterie de 4905 mAh. Il s’agit là de la capacité nominale et elle est donc légèrement supérieure à celle du Galaxy A53 à 4860 mAh. Le média rappelle cependant que la capacité officielle mise en avant par Samsung sur la précédente génération était de 5000 mAh et, au vu de la faible évolution, cela ne devrait pas changer sur le futur modèle.

La même batterie, mais pas la même batterie

In fine, on aurait donc un Samsung Galaxy A54 se targuant officiellement d’avoir une batterie de 5000 mAh (typique) comme le Galaxy A53, mais dont l’autonomie devrait être un peu meilleure. En outre, on peut sans doute miser sur le fait que le prochain smartphone s’équipe d’une puce plus efficace énergétiquement. Malgré cela, la différence d’endurance ne devrait pas sauter aux yeux, l’évolution étant très subtile.

Sur un autre sujet, GalaxyClub affirme aussi pouvoir confirmer le passage à un capteur principal de 50 mégapixels sur le Galaxy A54 (au lieu des 64 Mpx de son prédécesseur). Cela avait déjà été évoqué par quelques bruits de couloir.

