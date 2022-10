Samsung Galaxy A54 : moins de mégapixels, moins de qualité ? Pas forcément

Le Galaxy A54 devrait opter pour un capteur 50 mégapixels alors que le Galaxy A53 possédait 64 mégapixels sur son capteur principal.

Que cela ait un sens en photographie ou non (les experts vous diront que non), Samsung, comme beaucoup d’autres marques, a eu tendance à rajouter toujours plus de mégapixels dans ses appareils photo de smartphones. La rumeur évoque d’ailleurs un capteur 200 mégapixels pour le Galaxy S23 Ultra. Contre toute attente, pour le Galaxy A54, la firme de Suwon prendrait le chemin inverse.

C’est ce qu’avance le site néerlandais Galaxy Club. Selon leurs informations, le Galaxy A54 possèderait un capteur 50 mégapixels alors que le Galaxy A53 affichait 64 mégapixels.

Moins de pixels, ce n’est pas forcément moins bien

Malheureusement, le média spécialisé n’a pas plus de détails sur le module principal du A54. Rappelons qu’un capteur avec moins de mégapixels ne veut pas forcément dire que les photos seront moins bonnes. Cela peut même être le contraire. En 2022, il n’est pas rare que dans une gamme de téléphones, le milieu de gamme s’équipe d’un 50 mégapixels de bonne qualité tandis que l’entrée ira vers du 64 mégapixels un peu moins bon.

Ajoutons qu’à taille égale, un capteur avec moins de mégapixels aura tendance à prendre des clichés moins sombres si vous prenez des photos en définition maximale, sans fusionner les pixels entre eux. En revanche, on pourra perdre un peu en piqué sur un capteur avec moins de pixels. Retenez, en tous les cas, que sur des clichés normaux qui tirent parti du pixel binning pour sortir des photos en 12 mégapixels, vous ne devrez pas sentir la différence. La qualité ou son absence se jouera donc sur d’autres spécifications.

Pour le reste, on ne sait pas encore beaucoup de choses concernant le Galaxy A54. Certaines rumeurs évoquent l’absence d’un capteur de profondeur pour le mode portrait. On s’attend évidemment à ce que One UI 5 (Android 13) équipe ce téléphone. L’année dernière, le Galaxy A53 était sorti le 25 mars 2022, on peut donc attendre un calendrier similaire.

