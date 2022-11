Galaxy S23 : Samsung copierait sans vergogne l’iPhone 14 avec cette fonction

Comme les iPhone 14 avant eux, les Samsung Galaxy S23 seraient sur le point de proposer des communications (vraisemblablement de secours) par le biais d'une liaison satellite.

Après Huawei sur les Mate 50 / Mate 50 Pro, puis Apple avec ses iPhone 14, Samsung et ses futurs Galaxy S23 seraient eux aussi capables d’offrir une connexion satellite à leurs utilisateurs. C’est ce que l’on apprend aujourd’hui d’un article d’ETNews. Le média coréen relate que Samsung s’appuierait en l’occurrence sur le système de téléphonie par satellite Iridium pour permettre des communications par satellite sur sa nouvelle génération de smartphones haut de gamme, attendue en début d’année prochaine.

D’après ETNews, dont les informations ne sont que peu étayées (on les prendra donc avec des pincettes), Samsung travaillerait depuis deux ans sur ce projet et mettrait à profit le réseau de 66 satellites de communication en orbite basse exploité par Iridium.

Les Galaxy S23 regarderaient eux aussi vers les hautes sphères

Comme ses concurrents, le géant coréen a notamment dû s’attaquer au problème de la miniaturisation de l’antenne pour permettre une communication satellitaire depuis un smartphone. Cette réduction de taille impliquerait par contre l’envoi de messages textes uniquement, et avec parcimonie. Comprenez que les débits seraient trop faibles pour permettre par exemple des communications vocales.

Apple s’est de son côté associé à une autre société spécialisée dans les communications par satellite pour proposer cette fonctionnalité : Global Star. Sur l’iPhone 14, seules des demandes de secours en cas d’urgence sont toutefois permises, tandis que sur les Mate 50 de Huawei l’envoi de messages par satellite est possible par le biais, cette fois, du système chinois Beidou.

Reste que la Corée du Sud est un petit pays en superficie, ce qui rend les communications par satellite peu pertinentes pour les utilisateurs locaux. ETNews reconnait d’ailleurs que, sur place, cette fonctionnalité devrait être peu usitée. Avec elle, Samsung cherche principalement à se hisser au même niveau que ses concurrents, tout en offrant une fonction qui sera utile aux voyageurs les plus aventureux et aux habitants de grands pays… où se perdre en pleine nature, loin de tout réseau mobile, est plus vite arrivé qu’au sud du 38ème parallèle.

