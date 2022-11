Galaxy S23 : un dirigeant de Samsung se lâche et évoque une date de présentation officielle

Selon le Korea JoongAng Daily, qui cite un dirigeant de Samsung, le géant coréen ne chamboulerait pas ses habitudes quant à la présentation de ses futurs Galaxy S23. En d’autres termes, le mois de février devrait une fois de plus être la fenêtre de tir choisie par le groupe.

Si la fin de l’année 2022 fera la part belle aux nouveaux Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro, attendus début décembre, le début du millésime 2023 va rapidement être rythmé par les prochains Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra. Les fleurons de Samsung ont en effet pour habitude de pointer le bout de leur nez à cette période précise.

Jusque-là, de nombreuses fuites nous ont permis de dessiner les premiers contours de ses futurs poids lourds du haut de gamme et de l’ultra premium. Leur date de présentation, elle, était encore incertaine : certaines fuites tablent sur le traditionnel mois de février, quand d’autres bruits de couloirs misent sur janvier.

Rendez-vous début février aux États-Unis

Les nouvelles informations publiées par le Korea JoongAng Daily semblent clôturer le débat. Selon le média coréen, Samsung révélera les Galaxy S23 lors de son événement Unpacked… prévu en février. Cette échéance ne sort pas de nulle part, puisque le journal cite tout bonnement un dirigeant de Samsung.

« La gamme S23 sera révélée lors de notre propre événement Unpacked organisé aux États-Unis, qui se tiendra en février », a déclaré l’intéressé. Selon les rumeurs, la ville de San Francisco aurait été sélectionnée par Samsung, qui privilégierait au passage le tout début du mois pour organiser sa grand-messe.

Pour rappel, les Galaxy S22 ont été introduits un 9 février 2022. Si Samsung maintient cette logique commerciale, alors les S23 ont de fortes chances de se montrer début février. Pour rappel, cette génération de Galaxy S devrait être toute particulière pour les utilisateurs européens.

Le Snapdragon 8 Gen 2 à l’horizon

En effet, Samsung va uniformiser les fiches techniques de ses smartphones. Ces dernières années, le Vieux continent devait par exemple se contenter de Galaxy S boostés par une puce Exynos, contre un processeur Snapdragon – considéré comme mieux optimisé – du côté des clients américains.

Sauf que la donne va cette fois-ci changer : les Galaxy S23 destinés à l’Europe s’appuieront sur le fameux Snapdragon 8 Gen 2 récemment présenté par Qualcomm à Hawaï.

