Samsung veut faire de votre smartphone milieu de gamme un meilleur téléphone

Après s'être invitée sur certains smartphones des gammes Galaxy F et M en début d'année et au printemps, la fonctionnalité Voice Focus de Samsung s'étend désormais à plusieurs appareils de la lignée Galaxy A.

Samsung profite du déploiement progressif de One UI 5.0 sur ses smartphones milieu de gamme Galaxy A pour y ajouter Voice Focus. Cette fonctionnalité, déployée plus tôt cette année sur les appareils de la lignée Galaxy M (notamment sur les Galaxy F23 5G, M33 5G, M53 5G), permet d’améliorer la qualité sonore lors des appels. En somme, cette nouveauté fait de votre smartphone un meilleur téléphone.

Dans le détail, Voice Focus améliore la qualité de la voix pendant les appels, dans un sens comme dans l’autre. Le son est alors plus clair pour les deux interlocuteurs. La technologie de Samsung permet de filtrer les bruits de fond, tout en détectant les fréquences propres aux voix pour mieux les booster. Cette fonctionnalité a aussi pour atout d’être pleinement compatible avec les applications d’appels tierces, comme Google Meet, Microsoft Teams, WhatsApp ou encore Zoom.

Quid du déploiement…

On apprend toutefois du site spécialisé SamMobile que si les Samsung Galaxy A33 5G, Galaxy A53 5G et Galaxy A73 5G sont bien sur le point de recevoir Voice Focus, seuls ces trois appareils sont pour l’instant éligibles pour la gamme Galaxy A. Ils le sont par ailleurs uniquement sur le marché indien. À ce stade, Samsung n’a pas encore indiqué si Voice Focus arrivera par la suite sur d’autres marchés avec One UI 5.0, mais il serait surprenant que la marque prive ses autres utilisateurs d’une fonctionnalité aussi pertinente au quotidien.

Voice Focus devrait quoi qu’il en soit se frayer un chemin ultérieurement sur d’autres smartphones de milieu de gamme de Samsung, comme le Galaxy A23 5G, par exemple.

Pour rappel, la mise à jour vers Android 13 / One UI 5.0 doit enfin arriver sur les Galaxy A en décembre 2022. Si Voice Focus n’est pas attendu partout dans l’immédiat, nul doute que le déploiement d’Android 13 sera un joli lot de consolation en attendant une (probable) mise à disposition plus étendue.

