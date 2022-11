Galaxy A34 : voici à quoi ressemble le prochain petit prix de Samsung

Onleaks a publié son rendu 3D du Samsung Galaxy A34. Voici à quoi il ressemble.

Voici le Samsung Galaxy A34 ! Ou tout du moins ce à quoi il devrait ressembler à en croire l’extrêmement fiable OnLeaks qui a publié son désormais habituel rendu 3D du téléphone.

Peu de changements esthétiques

Comme son nom l’indique, le Galaxy A34 devrait succéder en 2023 au Galaxy A33. Ce dernier, annoncé en mars 2022, était commercialisé au prix de 379 euros avec un écran Full HD de 6,4 pouces ayant un taux de rafraichissement de 90 Hz. Par ailleurs, Samsung a promis de le maintenir à jour jusqu’à Android 16, ce qui est un exploit sur cette gamme de prix, d’autant qu’il a rapidement baissé.

À première vue, le Galaxy A34 s’inscrit dans la continuité et non dans le renouveau. On reste sur un écran plat de 6,5 pouces avec une encoche « goutte d’eau », un triple appareil photo au dos et un port jack. Selon OnLeaks, ses dimensions sont de 161,3 x 77,7 x 8,2 mm. Il est donc légèrement plus grand que son prédécesseur, ce qui signifie que ses bordures ne devraient pas particulièrement mincir.

Un capteur en moins

On notera que Samsung a abandonné son bloc photo en relief pour ne laisser dépasser que les objectifs ici. Objectifs au nombre de trois, contre quatre sur l’A33.

On peut supposer que le Galaxy A34 a conservé son grand-angle et son ultra grand-angle. L’absent doit donc se compter parmi le capteur macro ou le capteur de profondeur. Il serait plus logique d’abandonner le second, le premier ayant un certain attrait sur le marché actuel. Quoi qu’il en soit, aucun des deux ne sera réellement regretté.

Le Samsung Galaxy A34 est attendu au premier semestre 2023.

