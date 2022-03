Samsung Galaxy A33 et 53 officialisés : ils vous emmènent jusqu’à Android 16

Les Samsung Galaxy A53 et Galaxy A33 viennent d'être annoncés par Samsung. Ces deux téléphones milieu de gamme embarque l'Exynos 1280, une nouvelle puce 5G signée Samsung et promettent quatre ans d'Android.

Samsung vient d’annoncer officiellement les Samsung Galaxy A33 et Galaxy A53 que nous avons pu prendre en main en amont de leur sortie. Il s’agit dans les deux cas de téléphones 5G, on s’épargne donc la sortie d’une version 4G pour le moment.

Leur plus grande promesse tient dans leur longévité théorique. Un téléphone milieu de gamme avec cinq ans de mise à jour, dont quatre versions d’Android… c’est la grande annonce avec ces deux appareils. En démarrant avec One UI 4.1, soit Android 12, cela devrait théoriquement les emmener tous les deux jusqu’à Android 16.

Le Galaxy A53 // Source : Frandroid – Arnaud Gelineau Le Galaxy A33. // Source : Frandroid – Arnaud Gelineau Les Galaxy A53 et A33. // Source : Frandroid – Arnaud Gelineau Le Galaxy A53. // Source : Frandroid – Arnaud Gelineau Le Galaxy A33. // Source : Frandroid – Arnaud Gelineau

Autre nouveauté à signaler : il embarque une puce conçue par Samsung et jusqu’ici inconnue, l’Exynos 1280. Il s’agit d’une puce huit cœurs avec deux cœurs axés sur la performance, des Cortex A78 (2,40 GHz) et six cœurs pour des tâches moins gourmandes, les Cortex A-55 (2 GHz). Pour la partie graphique, il s’appuie sur un GPU Mali-G68. Les deux téléphones proposent 6 Go de RAM, avec une version 8 Go pour le A53.

Cette puce permet en outre aux deux téléphones de profiter d’un mode nuit 2,1 fois plus rapide que l’année dernière selon Samsung.

Semblables, mais différent

Vous l’aurez sans doute remarqué sur nos clichés, les Samsung Galaxy A33 et A53 sont un peu comme de faux jumeaux. À savoir qu’ils sont à la fois très semblables, tout en cultivant quelques différences. Il va de soi que des deux jumeaux, le A53 est le plus doté, puisqu’il existe une différence de 70 euros entre les deux.

Cette différence vous permettra de passer d’un écran 90 Hz Oled de 6,4 pouces en Full HD pour le A33 à du 120 Hz en 6,5 pouces chez le A53.

Le Galaxy A33. // Source : Frandroid – Arnaud Gelineau Le Galaxy A53. // Source : Frandroid – Arnaud Gelineau

Quelques éléments de design permettent aussi de les distinguer, en dépit de leurs dimensions quasi identiques. Le A53 affiche une bordure légèrement plus fine, notamment au niveau du menton. Il profite de surcroit d’un poinçon, un peu plus élégant que l’encoche du A33.

Les tranches des deux téléphones, qui au passage sont désormais plates, reposent aussi sur un revêtement différent. Il est brillant pour le A53 et mat pour le A33.

Les caractéristiques des A33 et A53

Voici les caractéristiques des deux téléphones.

Capteur principal avec stabilisation optique : 64 mégapixels (A53)/48 mégapixels (A33) ;

Capteur ultra grand-angle : 12 mégapixels (A53)/8 mégapixels (A33) ;

Macro : 5 mégapixels pour les deux

Capteur de profondeur pour aider les portraits : 5 mégapixels (A53)/2 mégapixels (A33) ;

Gorilla Glass 5 pour protéger l’écran

Batterie de 5000 mAh (deux jours d’autonomie promis)

Charge 25W

Haut-parleurs stéréo

IP 67

WiFi 5

Bluetooth 5.1

NFC

Dimensions A53 : 74,8 x 159,6 x 8,1 mm.

Dimensions A33 : 74 x 159.7 x 8.1 mm.

Poids : 189 g (A53), 186 g (A33).

Prix et disponibilités des A53 et A33

Le Samsung Galaxy A53 sera disponible à partir du 1er avril. Avec l’offre de précommande du 17 au 31 mars, vous recevrez en prime des Buds Live et 50 euros de crédit Google Play. Deux versions existent : à 459 euros avec 6+128 Go et 519 euros 8+256 Go.

Le Samsung Galaxy A33 sera rendu disponible un peu plus tard, à une date qu’il reste à déterminer. Il sera vendu 379 euros pour 6+128 Go.

