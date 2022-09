Samsung Galaxy S23 : la date de sortie des futurs fleurons se précise

Les Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra devraient vraisemblablement être annoncé en février 2023, soit à peu près dans le même calendrier que leurs prédécesseurs.

Un lancement de smartphone en chasse un autre. Alors qu’Apple vient de lancer ses iPhone 14 et 14 Pro, que Google s’apprête à dévoiler dans les derniers détails de ses Google Pixel 7 et 7 Pro, Samsung planche sur le lancement des Galaxy S23.

Traditionnellement lancés en début d’année, les derniers nés du géant coréen pourraient bien être annoncés en février, comme leurs prédécesseurs, le rideau ayant été levé le 9 février pour les S22. C’est ce qu’avance le site SamMobile, spécialisé dans l’actualité de la firme de Suwon.

Charger les batteries

Le site d’information se base sur la batterie du S23 Plus qui viendrait d’apparaître dans la base de données d’une agence de certification des batteries, Safety Korea. Pour référence, la batterie du S22 Plus avait aussi été certifiée en septembre, ce qui indiquerait que le lancement est sur les mêmes rails.

La certification est accompagnée d’une photo de la batterie, ce qui permet d’apprendre son numéro de modèle, EB-BS913ABY. Elle proviendrait donc du même fabricant que pour les batteries des Z Flip 4 et Z Fold 4, l’entreprise chinoise ATL.

Impossible de lire avec précision la capacité de cet accumulateur. Pour référence, le S22 Plus embarque 4500 mAh. Samsung a récemment confirmé qu’il n’y aurait plus deux variantes pour ses smartphones haut de gamme, mais bien un seul équipé chez Snapdragon. On s’attend en conséquence à un Snapdragon 8 Gen 2, qui devrait se concentrer bien davantage sur l’autonomie, d’après les premières rumeurs entourant la prochaine puce de Qualcomm.

De quoi marquer une vraie différence avec les modèles de l’an dernier, alors qu’on se dirige vers des S23 et S23 Plus très semblables, y compris dans leurs dimensions.

