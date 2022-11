Samsung Galaxy S23 et S23 Plus : l’autonomie revue à la hausse se confirme

L'autonomie des Galaxy S23 et Galaxy S23 Plus devrait bel et bien être meilleure, à en croire la certification toute récente des deux appareils auprès de la FCC.

Les Galaxy S23 devraient être dévoilés début février. Samsung réserverait comme d’habitude de belles surprises pour son modèle Ultra, mais ce sont bien les modèles de base, les S23 et S23 Plus qui nous intéressent aujourd’hui.

Les deux modèles, dont le design devrait être retravaillé pour davantage ressembler au S23 Ultra, viennent d’être repérés sur le site de la certification américaine, la FCC. Comme le souligne My smart Price, cette certification vient corroborer les rumeurs d’une capacité des batteries améliorées.

Et pour quelques mAh de plus…

Les derniers Galaxy ont clairement été critiqués pour leur autonomie. Samsung semble avoir pris le taureau par les cornes. Si les informations de la certification sont exactes, le Galaxy S23 devrait passer à 3900 mAh et le Galaxy S23 Plus à 4700 mAh, soit un gain de 200 mAh à chaque fois, comme avancé dans de précédentes rumeurs.

Pour rappel, les deux appareils devraient intégrer pour la première fois en Europe des SoC Snapdragon 8 Gen 2 en lieu et place des Exynos habituels. On s’attend également à des changements très marginaux sur le reste du design. Rappelons que les téléphones sont attendus avec One UI 5, à savoir l’interprétation d’Android 13 à la sauce Samsung.

