Samsung présente ce qui pourrait être le capteur photo Isocell des futurs Galaxy S23

200 mégapixels, oui, mais pas n'importe comment. Samsung dévoile un nouveau capteur photo Isocell fin et pourtant énorme.

L’équipe en charge de la conception des semi-conducteurs de Samsung, dont les capteurs Isocell, a présenté son nouveau capteur de 200 mégapixels. Sans nommer explicitement les Samsung Galaxy S23, on s’attend évidemment à retrouver ce capteur sur les futurs flagships de la marque coréenne. Surtout que ce capteur de 200 mégapixels fait déjà l’objet de rumeurs.

200 mégapixels tout en finesse

Ce capteur fait 200 mégapixels, ce qui n’est pas une performance étant donné que des capteurs de 200 mégapixels existent déjà. Néanmoins, il introduit un tas de changements essentiels.

Pour commencer, les photosites de ce nouveau capteur font 0,56 µm. On vous renvoie là aux basiques de la photographie : pour collecter la lumière, le capteur est divisé en de multiples petits puits de lumière, appelés photosites, généralement carrés, dont la taille est exprimée en microns (µm) voire en nanomètres (nm). L’information issue de chaque photosite individuel devient, après passage à la moulinette du processeur, un pixel constitutif de l’image.

Logiquement, plus il y a de photosites, plus ils sont petits. Néanmoins, plus les photosites sont petits, moins ils capturent de la lumière. L’enjeu est donc d’avoir de nombreux photosites (taille du capteur) de la plus grosses tailles possibles (taille des photosites), tout en limitant l’épaisseur du capteur.

Ici, 0,56 µm pour un photosite est loin d’être un record pour un capteur de 200 mégapixels. En effet, le capteur Samsung S5KHP1, souvent appelé Isocell HP1, fait mieux. D’une taille de 1/1,22 pouce, il intègre des photosites d’une taille de 0,64 µm et peut en combiner 16 pour créer des photos de 12 mégapixels, avec des pixels d’une taille finale de 2,56 µm. En réalité, la prouesse du nouveau capteur 200 mégapixels de Samsung est surtout d’avoir intégré cette technologie dans un capteur bien plus fin. L’enjeu ici n’est pas d’agrandir les photosites, mais de mettre en place les technologies pour limiter la perte de performance qui résulte de la miniaturisation des photosites.

La bonne délimitation des photosites

La bonne délimitation des photosites est un des enjeux, et cela fait l’objet de nombreuses innovations. Sur ce nouveau capteur Isocell, Samsung a remplacé la grille métallique entre les filtres de couleur par un matériau plus réfléchissant. Cette innovation permet de réduire la perte optique et d’augmenter la sensibilité à la lumière. L’amélioration de la sensibilité à la lumière permet aux pixels plus petits du capteur d’absorber plus de lumière, on obtient donc des photos avec davantage de détails et moins de bruit.

Samsung introduit ainsi nouveau réseau de grille fusionné dont l’objectif est de supprimer la grille entre les mêmes filtres de couleur, augmentant ainsi la zone d’absorption de la lumière dans chaque pixel.

Le Pixel binning en fonction du contexte

Samsung a également peaufiné sa technologie de Pixel binning (la fusion des pixels pour obtenir une image plus lumineuse et détaillée). Par exemple, lorsque vous prenez une photo dans un environnement sombre, la technologie de Pixel binning (tetra) combine 16 pixels en un seul grand pixel pour capturer plus de lumière pour des images plus lumineuses. En revanche, lorsqu’il fait jour, ou clair, l’algorithme réorganise la matrice de pixels pour obtenir une définition d’image élevée, ce qui donne des images nettes et détaillées. Le Pixel binning n’est pas forcément toujours utile, il l’est surtout dans des conditions avec peu d’éclairage. Grâce à cette technologie, Samsung cherche donc à obtenir les meilleurs résultats en fonction du contexte.

Sans certifier qu’il s’agit du capteur des futurs Galaxy S23, on se doute que le timing de l’annonce n’est pas forcément une coïncidence. Réponse dans quelques semaines…

