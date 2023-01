Formats, coloris : comparez les Samsung Galaxy S23 entre eux grâce à ces visuels

De nouvelles images partagées par Evan Blass permettent de comparer les Samsung Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra entre eux tout en révélant leurs différents coloris.

Les choses s’accélèrent pour les Samsung Galaxy S23, surtout depuis que la date de présentation a été officiellement confirmée pour le 1er février prochain. Cette fois-ci, la fuite est une nouvelle fois signée Evan Blass (@evleaks). Via son compte Twitter — protégé en privé — il partage une série d’images intéressantes à décortiquer. À noter que d’autres rendus officiels avaient déjà été partagés en ligne avant l’heure.

La première permet de comparer la différence de format entre le Galaxy S23 Ultra et ses deux compères, les S23 et S23+.

Ce visuel accentue la différence du modèle Ultra, très anguleux pour s’inscrire dans la lignée de la gamme Note dont il va, à l’instar du S22 Ultra, hériter du stylet S Pen. Les deux autres appareils semblent avoir un design un peu plus passe-partout alors que la version Ultra cherchera clairement à avoir un look iconique pour s’ériger en porte-étendard de Samsung sur l’année 2023.

Le coloris des Samsung Galaxy S23

Dans un deuxième tweet, Evan Blass, partage trois images. Chacune d’entre elles affiche les différents coloris disponibles pour les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra. Pour les trois modèles, on aurait donc droit à des versions en blanc, noir, vert et rose pâle.

Les coloris du Samsung Galaxy S23 Ultra // Source : Evan Blass Les coloris du Samsung Galaxy S23 // Source : Evan Blass Les coloris du Samsung Galaxy S23 Plus // Source : Evan Blass

En complément, le site néerlandophone Nieuwe Mobiel livre même d’autres visuels ainsi que les noms officiels des coloris : Phantom Black, Cotton Flower, Botanic Green et Misty Lilac. Une traduction littérale en français donnerait : Noir fantôme, Fleur de coton, Vert botanique et Lilas brumeux.

Au-delà, il n’y pas vraiment d’informations à découvrir. Ces visuels sont surtout l’occasion d’avoir plus d’éléments pour comparer les trois futurs modèles entre eux. Pratique pour les personnes les plus pressées parmi lesquelles on peut sans doute compter Bouygues Telecom qui propose déjà une promotion sur le S23.

