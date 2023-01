Galaxy S23 : Bouygues gaffe et propose déjà des promotions sur des téléphones non annoncés

L'opérateur n'a pas reçu le mémo et propose déjà une promotion sur les Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus et Galaxy S23 Ultra, qui doivent être présentés le 1er février 2023.

La bourde. Alors qu’on connaît depuis peu la date d’annonce officielle des prochains Samsung Galaxy S23, les opérateurs préparent déjà leurs promotions. À ce petit jeu, Bouygues Telecom a pris une avance, disons, définitive. L’opérateur et fournisseur d’accès internet propose d’ores et déjà une offre de remboursement de 80 euros sur les Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus et S23 Ultra.

Celle-ci est disponible sur le site de l’opérateur à l’onglet « bons plans » et « offre de remboursement ». Là, une sélection de smartphones bénéficie de cette promotion du 11 janvier 2023 au 5 février 2023. Or en cliquant sur le lien, patatras, au milieu de la liste, on découvre les prochains fleurons de Samsung.

À priori, il ne s’agit pas d’une simple erreur d’affichage. On retrouve bien les téléphones non annoncés dans les modalités de l’offre, au chapitre des produits éligibles à un remboursement de 80 euros. On les retrouve également sur le petit coupon à remplir et à envoyer à l’opérateur pour se faire rembourser.

Un téléphone qui accumule les fuites n’est pas pour autant annoncé

Si la date limite de participation est fixée au 5 mars 2023, l’achat lui doit intervenir avant le 5 février, soit moins de trois jours après la sortie des téléphones. Un timing un peu juste donc qui peut peut-être expliquer cette précipitation de la part de Bouygues.

Certes, tout le monde sait avant l’heure peu ou prou à quoi vont ressembler les prochains flagships de Samsung grâce aux multiples fuites qu’on trouve partout sur le net, mais de là à indiquer une promotion avant la présentation du téléphone, il y a un pas qui ne peut être franchi que par maladresse.

Nous ne vous conseillons évidemment pas de demander cette offre de remboursement, étant donné qu’elle nécessite l’achat d’un Galaxy S23. Si vous êtes en possession d’un Galaxy S23 à l’heure où ces lignes sont écrites, n’hésitez cependant pas à contacter la rédaction… 👀

