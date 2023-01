Samsung Galaxy S23 : la hausse de prix se confirme toujours plus avec cette nouvelle fuite

Roland Quandt croit connaître la grille tarifaire exacte des Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra, via un détaillant espagnol. Mauvaise nouvelle : la hausse de prix tend à se confirmer.

Présentés le 1er février prochain, les Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra n’ont plus de secret pour personne. Ces derniers jours, une fiche technique complète appartenant au modèle Ultra a même fuité – les autres versions ont subi le même sort aussi. La grille tarifaire des nouveaux fleurons de Samsung est elle aussi au cœur des discussions.

Plusieurs bruits de couloirs tendent déjà à penser qu’une hausse aura lieu en Europe. C’est notamment ce qu’avançait billbil-kun, le 18 janvier. Cette fois-ci, c’est au tour de Roland Quandt d’ajouter son petit grain de sel via un message Twitter ô combien croustillant : le prix de chaque version et de chaque configuration y est exposé.

Ça va faire mal

Selon l’intéressé, voici combien coûterait la nouvelle fournée de Galaxy S :

Galaxy S23 :

959 euros en 8 + 128 Go ;

1019 euros en 8 + 256 Go.

Galaxy S23 Plus :

1209 euros en 8 + 256 Go ;

1329 euros en 8 + 512 Go.

Galaxy S23 Ultra :

1409 euros en 8 + 256 Go ;

1589 euros en 8 + 512 Go.

Pour rappel, le Galaxy S22 doté de 128 Go de stockage était sorti au prix de 859 euros en France en 2022, contre 909 euros pour le modèle avec 256 Go. Cela vous donne une idée du bond tarifaire que l’on pourrait subir : entre 100 et 110 euros.

Des petites différences avec les autres fuites

Roland Quandt – qui s’appuie sur un détaillant espagnol – n’a pas exactement les mêmes prédictions que billbil-kun au sujet des S23 Plus et S23 Ultra : il ajoute 10 euros pour le premier nommé, mais retire 10 euros pour le second. La finalité reste la même : vous devriez payer plus cher votre nouveau téléphone d’une génération à une autre.

Cette énième fuite vient en tout cas corroborer d’autres rumeurs identiques quant aux prix des futurs Galaxy S23. Ce choix de Samsung n’a rien de surprenant non plus eu égard au contexte inflationniste du moment. L’entreprise coréenne n’est d’ailleurs pas la seule à avoir changé sa politique tarifaire, en témoigne Apple en 2022.

