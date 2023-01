Samsung Galaxy S23 et S23 Plus : la fiche technique en vadrouille

Les Galaxy S23 de Samsung font l'objet de nombreuses fuites : la fiche technique des Galaxy S23 et S23 Plus a été publiée par un « leaker ». On y découvre quelques nouveautés et surtout l'arrivée du Snapdragon 8 Gen 2.

La sortie française des Samsung Galaxy S23 se précise : après les prix de tous les prochains fleurons de Samsung, ce sont leurs fiches techniques qui ont fuité. Plus précisément, il s’agit des Galaxy S23 et Galaxy S23 Plus dont les fiches ont été publiées par billbil-kun sur Twitter, après la publication de celle du Galaxy S23 Ultra par WinFuture. Attention cependant, certaines spécifications techniques sont provisoires et pourraient différer de celles des versions définitives des smartphones de Samsung.

Une charge sans-fil plus rapide que celle des Galaxy S22

Les dimensions du Galaxy S23 seraient de 70,9 par 146,3 par 7,6 mm pour un poids de 167 g. Pour sa version « Plus », elles seraient de 76,2 par 157,8 par 7,6 mm pour un poids de 195 g.

L’écran de la version vanilla du modèle de Samsung serait une dalle Amoled de 6,1 pouces en Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz avec un mode adaptatif pouvant descendre à 48 Hz. Le Galaxy S23 Plus aurait droit à une dalle de 6,6 pouces avec une résolution moindre (393 contre 495 ppp).

La batterie du Galaxy S23 aurait une capacité de 3900 mAh qui pourrait être rechargée à une puissance maximale de 25 W en filaire, et à 10 W en sans-fil. Le Galaxy S23 Plus serait un peu mieux équipé avec une batterie d’une capacité de 4700 mAh, pouvant être rechargée jusqu’à 45 W comme le Galaxy S23 Ultra, ou 10 W en sans-fil.

L’arrivée du Snapdragon 8 Gen 2 sur les Galaxy S23

On sait qu’on aura droit aux Snapdragon 8 Gen 2 sur des smartphones Samsung en France et il est quasiment sûr qu’il s’agisse des prochains Galaxy S23. Un SoC que nous avons pu tester et qui semble faire ses preuves. Côté performances, il y aurait 8 Go de RAM en LPDDR5 ; le stockage serait de 128 ou 256 Go pour le Galaxy S23 et de 256 ou 512 Go pour le Galaxy S23 Plus.

Pour faire tourner tout cela, ces nouveaux smartphones seraient livrés avec l’interface One UI 5.1 basée sur Android 13. Autre nouveauté : l’arrivée du Wi-Fi 6E, bien que cela ne soit pas garanti pour le Galaxy S23. La version « Plus » aurait droit en plus de ça à l’UWB. Le Bluetooth évoluerait aussi, passant de la version 5.2 à la version 5.3.

Les mêmes capteurs photo entre Galaxy S23 et Galaxy S22

Le Galaxy S23 aurait droit à plusieurs capteurs photo, qui sont apparemment les mêmes que sur les Galaxy S22 et Galaxy S22 Plus, à savoir :

Un capteur principal de 50 Mpx (f/1.8) ;

Un capteur ultra grand-angle de 12 Mpx (FOV de 120°, f/2.2) ;

Un téléobjectif X3 de 10 Mpx (f/2.4) ;

Un capteur selfie de 12 Mpx (f/2.2).

