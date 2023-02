Galaxy S23 Ultra : vers une nouvelle option de charge qui fait du bien à la batterie

Samsung mise sur une nouvelle technique de recharge pour son Galaxy S23 Ultra, avec deux bienfaits à la clé : réduire la chauffe lorsque l'appareil est branché, mais aussi améliorer la santé de la batterie sur le long terme.

Si le Galaxy S23 Ultra restera limité à une charge rapide en 45 W, bien moins rapide et exigeante pour la batterie que celle de certains modèles chinois, Samsung cherche malgré tout des solutions pour réduire la chauffe de leurs batteries en charge, tout en préservant leur santé sur le long terme.

On apprend ainsi de XDA Developers que la firme a déployé, sur ses prochains smartphones haut de gamme, une nouvelle technique d’alimentation consistant à désactiver la batterie quand le téléphone concerné est en charge. Découverte sur le Galaxy S23 Ultra par ses premiers testeurs, cette solution permet en effet de remplir ces deux critères de chauffe réduite et de préservation de la batterie.

Une fonction « anti-chauffe » particulièrement pertinente en jeu

En l’occurrence, cette fonction est baptisée « Pause the USB Power Delivery » et a été repérée par la chaîne YouTube NL Tech dans les options du Samsung Game Launcher. Elle permet concrètement de mettre la recharge en suspens lorsque le S23 Ultra est connecté à un chargeur Power Delivery : le chargeur se contente alors d’alimenter l’appareil sans toucher à la batterie.

Cette option s’avère utile pour réduire sensiblement la chauffe, notamment lorsqu’on joue sur l’appareil. La longévité de la batterie est également préservée puisqu’elle n’a pas besoin de se recharger en permanence (notamment quand elle est déjà pleine) lorsque le smartphone est branché et que ce mode est activé.

Il y a toutefois quelques modalités à connaître : l’activation de cette option ne peut se faire que si l’appareil dispose d’au moins 20 % d’autonomie. Une contrainte plutôt minime. Plus gênant, 9to5Google s’est pour sa part aperçu que cette fonction n’est pas disponible sur tous les Galaxy S23. Seul le modèle Ultra semble être éligible à ce stade.

Le Galaxy S23 (et ses différentes versions) n’étant toutefois pas encore commercialisé, il est possible que Samsung corrige le tir dans les prochains jours pour étendre cette fonction à tous les modèles. Sur le papier, rien ne l’en empêche. Réponse dans un peu plus d’une semaine. À noter que notre modèle de S23 Ultra en France ne contient pas cette option non plus et une mise à jour peut donc aussi être éventuellement de mise pour que cette fonction pratique se déploie dans plus de régions dans le monde.

