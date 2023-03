Même en matériaux recyclés, les Galaxy S23 seraient plus solides que les S22

La chaîne YouTube d'une compagnie d'assurance américaine a publié une vidéo d'un test de chute de six smartphones des gammes Samsung Galaxy S22 et S23. Bien que ces derniers contiennent plus de matériaux recyclés, ils se révèlent plus solides que leurs prédécesseurs.

Le choix de Samsung ne semble pas avoir fragilisé ses smartphones. Lundi 27 mars, la chaîne YouTube de la compagnie d’assurance américaine AllState a mis en ligne une vidéo dans laquelle elle teste la solidité des matériaux recyclables des deux dernières gammes de smartphones Galaxy S.

Dès février 2022, les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra ont été les premiers modèles de la marque sud-coréenne à intégrer six composants en plastique réutilisé notamment issu de vieux filets de pêche. Samsung a renchéri avec les S23, S23+ et S23 Ultra, avec un total de 12 composants recyclés et « 22 % de verre recyclé » selon sa campagne marketing. Pas de quoi fragiliser ces téléphones, qui s’en sont mieux sortis que les S22 au moment de la chute.

Le S23 Ultra serait le plus solide

Comme le précise SamMobile, qui relaie l’expérience, la compagnie d’assurance a imposé aux six smartphones les mêmes conditions de test. Un robot appelé DropBot s’est chargé de lâcher chaque modèle à un mètre de hauteur, sur la même surface et de la même manière, et ce, à deux reprises : d’abord de face puis de dos.

Résultats : c’est le Samsung Galaxy S23 qui s’en est le mieux sorti, malgré le fait qu’il ait heurté le sol directement sur l’un de ses bords incurvés au cours d’une des deux chutes. Si la vitre de sa caméra principale a été totalement brisée, le smartphone est resté totalement utilisable et « bien meilleure » condition que le S22 Ultra, selon la vidéo.

Quant aux autres modèles, les S22 et S23 étaient tous les deux inutilisables après leurs chutes, tandis que le S23+ est resté fonctionnel et a mieux subi les chocs que le S22+ après ses chutes.

Un coup de com’ au carré

Cela a suffi à la compagnie d’assurance pour en déduire que les trois « Galaxy S23 sont autant, voire plus solides que les S22 ». Reste qu’aucun de ces six smartphones premium couvert de verre résistant Gorilla a totalement survécu à une chute finale d’un mètre sur un trottoir. Rappelons que ce test reste surtout une campagne de publicité pour vendre les protections pour smartphones.

Ce rappel vaut également pour Samsung : l’intégration de matériaux recyclés et son objectif affiché d’atteindre les 100 % de plastique réutilisé dans ses smartphones d’ici à 2050 est louable, mais c’est surtout le modèle de renouvellement annuel de ces smartphones remplis de métaux rares extraits aux quatre coins du monde qui a le plus d’impact écologique.

